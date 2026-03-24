Phụ huynh bức xúc với phí cấp chứng nhận học bơi, trường nói gì?

Một số trường ở TP.HCM không có hồ bơi, có thể liên hệ với các bể bơi ngoài nhà trường để tổ chức dạy bơi an toàn, và chứng nhận theo quy trình kiểm tra thống nhất - Ảnh: T.T.

Phản ánh qua đường dây nóng Tuổi Trẻ Online, phụ huynh có con học tại Trường THCS Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.HCM) bức xúc về việc đóng tiền để được cấp giấy chứng nhận học bơi, trong khi các năm học trước phụ huynh đã đóng phí cho nhà trường học môn này.

"Các năm học trước, phụ huynh đã đóng tiền cho nhà trường để con học bơi. Bây giờ thì chúng tôi phải tiếp tục đóng tiền để được cấp giấy chứng nhận học bơi. Điều này quá vô lý.

Trong khi trên địa bàn phường Thuận Giao phần lớn học sinh là con em của công nhân xa, người lao động với thu nhập thấp", một phụ huynh chia sẻ bức xúc với Tuổi Trẻ Online khi nhận được thông báo của nhà trường.

Ngày 23-3, phóng viên Tuổi Trẻ Online có trao đổi với thầy Lê Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Giao. Thầy Phước xác nhận có câu chuyện trên nhưng hiện nay nhà trường mới ra thông báo, kế hoạch thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chưa thu tiền của học sinh.

"Đúng là có thông báo đó, nhưng có lý do. Các năm trước nhà trường tổ chức dạy học bơi cho học sinh, học các kỹ năng cơ bản, không có giấy chứng nhận vì nhà trường không cấp được.

Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh học bơi lội phải có chứng nhận và đơn vị cấp phải được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thẩm định nên việc này phải liên kết một công ty kỹ năng sống. Vì thế từ đầu năm học trường đã có kế hoạch, trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh có con đã biết bơi, muốn con có chứng nhận thì đăng ký cho trường", thầy Phước giải thích.

Lãnh đạo Trường THCS Thuận Giao thông tin số tiền phải đóng nếu phụ huynh có nhu cầu là 150.000 đồng/em. Nhà trường tiếp nhận đăng ký, số phí này nộp cho nơi tổ chức bơi lội để lập danh sách, xếp lớp, ôn tập, kiểm tra, cấp chứng nhận…

Được biết Trường THCS Thuận Giao là đơn vị có số học sinh đông nhất, nhì trên địa bàn phường. Năm học 2025-2026, trường có 75 lớp, với gần 3.500 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Yêu cầu công nhận kết quả học bơi ngoài nhà trường theo quy trình kiểm tra thống nhất Thực hiện chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2035, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từng đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 60% học sinh lớp 5, 65% lớp 9 và 75% lớp 12 biết bơi an toàn. Đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng, lắp đặt bể bơi trong trường học. Trong đó các trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh trong nhà trường thực hiện việc phối hợp, liên kết dạy bơi theo cụm trường tại địa phương hoặc phối hợp với cha mẹ học sinh, liên kết với các bể bơi ngoài nhà trường để tổ chức dạy bơi an toàn. Đặc biệt, Sở yêu cầu các trường công nhận kết quả học bơi ngoài theo quy trình kiểm tra - đánh giá thống nhất (tiêu chí biết bơi an toàn, kỹ năng tự cứu, kỹ năng cứu đuối an toàn).

Tác giả: Thảo Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn