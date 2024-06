Phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ban Chỉ đạo kỳ thi) tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Kỳ thi trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia Kỳ thi.

Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức Kỳ thi đúng quy định và phù hợp thực tiễn

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo Kỳ thi triển khai tổ chức Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định về thủ tục đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi những nội dung vượt thẩm quyền.

Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức Kỳ thi đúng quy định và phù hợp thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi tới tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình năm học do Bộ GD&ĐT hướng dẫn, yêu cầu; tổ chức ôn tập khoa học, hiệu quả; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ tốt cho Kỳ thi. Chú trọng công tác tập huấn Quy chế và nghiệp vụ cho các cán bộ, giáo viên, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan đến Kỳ thi. Chủ trì phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các Điểm thi, nhất là thí sinh thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo Quy chế thi và các quy định của pháp luật; lưu trữ hồ sơ của Kỳ thi theo đúng quy định.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện các hành vi gian lận, tiêu cực trong Kỳ thi.

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã, lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở GTVT, Tỉnh đoàn, lực lượng thanh niên giải tỏa nhanh các khu vực ùn, tắc trong các ngày thi, nhất là các tuyến đường đang sửa chữa, các Điểm thi sát quốc lộ, nơi có mật độ giao thông lớn, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên và học sinh đến điểm thi đúng giờ theo quy định.

Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm xung quanh các Điểm thi

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm xung quanh các Điểm thi trong thời điểm tổ chức Kỳ thi; chuẩn bị kịch bản, giải pháp sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các Điểm thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh cử lực lượng phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo quy định. Sở TT&T, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan chỉ đạo và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chuyển phát công văn, tài liệu, hồ sơ phục vụ Kỳ thi kịp thời, an toàn và truyền thông rộng rãi về Kỳ thi trên địa bàn tỉnh; phối hợp Công an tỉnh để kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lý (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh trên không gian mạng.

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí phục vụ Kỳ thi và hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính theo quy định hiện hành.

Sở GTVT tăng cường lực lượng thanh tra giao thông; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các tuyến giao thông được thông suốt.

Sở LĐTB&XH phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị, các trường THPT nơi đặt Điểm thi để tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh đào tạo nghề trong phạm vi quản lý; kịp thời giải đáp những thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trên địa bàn và tích cực hỗ trợ tổ chức Kỳ thi

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, phụ huynh học sinh; quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tổ chức tốt Kỳ thi. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các Điểm thi, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở cho cán bộ đến coi thi; bảo đảm về an ninh, trật tự tại các khu vực thi trong thời gian diễn ra Kỳ thi, tuyệt đối không để tụ tập đông người trước cổng trường, xung quanh khu vực Điểm thi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia hỗ trợ phương tiện, thiết bị và lực lượng để vận chuyển đề thi, bài thi, đưa đón học sinh trong các tình huống bất thường; hỗ trợ phòng, chống và khắc phục các hậu quả do tác động của thời tiết cực đoan, nhất là đối với các điểm thi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ (nếu có).

Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và các địa phương huy động đội ngũ tình nguyện viên, phát động phong trào “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ kịp thời thí sinh và người thân thí sinh có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức thi.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục việc cung cấp điện lưới ổn định phục vụ Ban in sao đề thi, các Điểm thi, các Ban Chấm thi và khu vực trụ sở Sở GD&ĐT trong những ngày tổ chức thi; có phương án dự phòng khi mất điện lưới.

Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả của các kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với ngành GD&ĐT đẩy mạnh công tác truyền thông trong các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, nhất là các bậc phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ của Kỳ thi.

