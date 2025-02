Người dân chen chúc mua vàng ngày vía Thần Tài, bất ngờ nhận lì xì 2 USD

XEM CLIP: Người dân chen chúc đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài

Sáng 7/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), theo quan sát của phóng viên Công dân và Khuyến học, mặc dù thời tiết có mưa lạnh, nhưng rất nhiều người dân đã đổ xô về khu vực sầm uất bậc nhất ở thành phố Vinh (Nghệ An) để mua vàng đầu năm lấy may trong ngày vía Thần Tài.

Trong hàng người đứng chờ ngoài cổng một tiệm vàng, có tiếng thốt lên: "mua vàng đông như đi lễ hội".

Tiệm vàng đông người ra và vào mua vàng nhất ở đường Cao Thắng, thành phố Vinh (Nghệ An) trong ngày vía Thần Tài 10 tháng Giêng. Ảnh: Quốc Huy

Mặc dù ngay ở khu vực trung tâm chợ Vinh, trong vòng bán kinh khoảng 300m có hàng chục tiệm vàng lớn nhỏ, nhưng những tiệm vàng trên trục đường Cao Thắng luôn là điểm đến của nhiều khách hàng, vì theo nhiều người dân, "cửa hàng ở đây có uy tín và vàng chất lượng".

Đoạn đường khoảng 200m nhưng lượng người đi xe máy, ô tô phải nhích từng chút một để tìm chỗ đậu xe vào các tiệm vàng. Lực lượng bảo vệ, giữ xe hoạt động căng mình để luồng xe không bị ách tắc trước các tiệm vàng.

Theo chia sẻ của một số người dân với phóng viên Công dân và Khuyến học, đi mua vàng đầu năm trong ngày vía Thần Tài không những cầu may mắn, sức khoẻ cho cả năm thuận lợi đến với gia đình và đó còn là một thú vui đầu Xuân.

Ngoài những người đi mua vàng, có không ít khách hàng mang ngoại tệ và vàng bán lại cho các tiệm.

Người đến mua vàng đông đúc như đi hội đầu năm mới. Ảnh: Quốc Huy

Chị Lê Thị Hằng vừa mua xong một chỉ vàng chia sẻ: "Sáng nay được nghỉ đầu giờ nên tranh thủ đi qua đây mua vàng lấy vía may mắn. Mua vàng ngày này cũng là niềm vui, không nghĩ nhiều về giá vàng cao hay thấp. Đặc biệt là mua vàng còn bất ngờ được chủ tiệm vàng lì xì phong bì 2 USD may mắn".

Chị Lê Thị Hằng phấn khởi khoe bao lì xì với 2 USD may mắn đầu năm mới. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều khách hàng mua vàng xong nhận ngay lì xì 2 USD từ tiệm vàng. Ảnh: Quốc Huy

Theo chia sẻ của nhiều người dân, mua vàng trong ngày ngày vía Thần Tài là lấy may mắn, cùng với đó, việc mua vàng đầu năm là dịp để giao dịch thuận lợi, tạo không khí vui tươi cho mọi người và gia đình đầu xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên, khách hàng đến với các tiệm vàng chủ yếu là mua vàng có hình ông Thần Tài, nhẫn trơn, vàng miếng,... Số lượng người mua vàng từ 1/2 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ chủ yếu là nhẫn vàng trơn.

Giá vàng nhẫn tròn sáng nay tại Vinh (Nghệ An) mua vào là 8.650.000 đồng/1 chỉ, bán ra là 9.050.000 đồng/1 chỉ, giá vàng trang sức thấp hơn từ 20 đến 50 nghìn đồng/1 chỉ.

Một số hình ảnh phóng viên Công dân và Khuyến học ghi lại người dân đổ xô mua vàng trong ngày vía Thần Tài

Chen chúc đi mua vàng ngày đầu xuân năm mới. Ảnh: QH

Tiệm vàng đắt hàng trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Quốc Huy

Nhân viên tất bật thử nhẫn cho khách.

Người dân chủ yếu chọn mua nhẫn vàng trơn.

Chị Lê Thị Ánh (Vinh, Nghệ An) vừa mua 1 chỉ vàng cầu may mắn đầu năm mới. Ảnh: Quốc Huy

Nhân viên các tiệm vàng làm việc cật lực trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Quốc Huy

Giá vàng được niêm yết trên bảng điện tử sáng 7/2 (10 tháng Giêng) tại tiệm vàng. Ảnh: Quốc Huy

Ai cũng mong được nhiều may mắn khi mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Quốc Huy

