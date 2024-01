Phó trưởng Công an xã ở Lào Cai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Tết Nguyên đán - ngày tết cổ truyền của dân tộc đang sắp đến gần. Mỗi người dân đều nô nức, phấn khởi mong chờ một mùa xuân sum họp, đoàn viên cùng gia đình bên nồi bánh chưng xanh trên bếp lửa hồng thì ngoài kia trời giá lạnh còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp, Công an tỉnh Lào Cai, đặc biệt là lực lượng Công an xã đang âm thầm, lặng lẽ, băng đèo, lội suối ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và đoàn công tác thăm, viếng Đại uý Bùi Văn Đức

Chiều ngày 17/1, Tổ công tác Công an xã Tòng Sành gồm 4 đồng chí do Đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng tiến hành tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại 2 gia đình ông Hoàng Thông Sài (SN 1969) và Hoàng Láo Kiếu (SN 1984), cùng trú tại thôn Séo Tòng Sành, xã Tòng Sành. Kết quả, gia đình ông Kiếu đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng kíp, 1 nòng súng kíp.

Khoảng 14h30’ cùng ngày, tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông Sài, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán, đồng chí Đại úy Bùi Văn Đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng do bên trong súng có đạn gây nổ làm đồng chí bị thương tại vùng bụng, ngực.

Đại úy Bùi Văn Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện 198 Bộ Công an, tuy nhiên, đã tử vong vào hồi 21h50’ cùng ngày.

Đại uý Bùi Văn Đức hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng CAND và Công an tỉnh Lào Cai, với đồng đội và người thân.

Đại uý Bùi Văn Đức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật tới bà con địa bàn.

Cảm thông, chia sẻ với mất mát lớn lao đối với lực lượng Công an Lào Cai và gia đình của đồng chí Đại úy Bùi Văn Đức, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể huyện Bát Xát và nơi cư trú; lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương… và nhiều người thân, bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình của đồng chí Đại úy Bùi Văn Đức.

Tác giả: Huệ Trang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân