Công an Nghệ An thăm viếng, động viên gia đình cán bộ công an hi sinh

Chiều 17/11, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.