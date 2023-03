Phó trạm y tế xã bán bò mua ô tô chở miễn phí bệnh nhân nghèo đi cấp cứu

Ở xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An) có lẽ không ai không biết ông Nguyễn Văn Lâm - Phó trưởng Trạm y tế xã Thanh Nho. Bởi không chỉ tận tụy thăm khám cho người dân, ông Lâm còn là một tài xế xe cấp cứu miễn phí chở bệnh nhân nghèo lên các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh.

Ông Lâm kể, năm 1994 ông vào làm việc tại Trạm Y tế xã Thanh Nho với tấm bằng sơ cấp điều dưỡng. Trong quá trình công tác, ông Lâm tiếp tục học lên nâng cấp bằng và được bổ nhiệm làm Phó trưởng Trạm y tế xã Thanh Nho.

Ông Nguyễn Văn Lâm bên chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí.

Trong suốt gần 30 năm làm việc ở trạm y tế xã, ông Lâm từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân nguy kịch vì không có xe đưa đi tuyến trên cấp cứu, điều trị kịp thời. Xuất phát từ những trường hợp này, ông Lâm đã nung nấu ý định tích góp để mua chiếc xe làm phương tiện chở người bệnh nghèo đi cấp cứu miễn phí.

Ông Lâm nhớ lại trường hợp một sản phụ suýt mất mạng vì không có xe đưa đi lên tuyến trên kịp thời. Đó là năm 2004, một sản phụ được người thân đưa đến Trạm y tế xã Thanh Nho để sinh con. Ca đẻ diễn ra bình thường. Tuy nhiên sau khi sinh con, nhau thai của sản phụ không ra dù các y bác sỹ tại trạm đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.

Thời điểm này sản phụ mất máu rất nhiều. Trước tình thế nguy hiểm, trạm y tế đã gọi xe cứu thương để chuyển sản phụ lên tuyến trên cấp cứu. Do đường xa, phương tiện ít nên mãi 1 giờ đồng hồ sau xe mới đến được để chở sản phụ đi. Rất may sản phụ sau đó đã được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Lâm cho hay, gần 30 năm công tác, ông đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch vì không có xe chở đi cấp cứu kịp thời.

Ngoài sản phụ này có rất nhiều trường hợp khác vì không có phương tiện đưa đi cấp cứu kịp thời mà bệnh tình chuyển biến nặng hơn, khó khăn hơn trong việc điều trị, thậm chí đã có những sự việc đau lòng xảy ra.

"Cứu bệnh nhân thì không thể chậm trễ được", ông Lâm nói và cho biết, bản thân bắt đầu tự nghĩ sao mình lại không chủ động để đưa bệnh nhân đi mà phải chờ người khác. Từ những trường hợp éo le, những suy nghĩ day dứt, ông Lâm về bàn với gia đình và quyết tâm mua một chiếc xe ô tô để chở bệnh nhân chuyển tuyến đi cấp cứu.

Từ đó, ông Lâm đã quyết tâm vay mượn, mua xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí đi cấp cứu.

Năm 2010, tranh thủ thời gian nghỉ, ông Lâm nạp hồ sơ đi học bằng lái ô tô. Năm 2012, ông bán đàn bò của gia đình, vay tiếp 200 triệu đồng và dồn những đồng tiền tích góp bấy lâu nay để mua chiếc xe cũ với giá 350 triệu đồng.

Từ đó, chiếc xe ô tô là phương tiện chở bệnh nhân nghèo miễn phí và ông Lâm trở thành người tài xế đặc biệt.

Từ khi có xe, mỗi lúc có bệnh nhân cần chuyển tuyến, ông Lâm lại trực tiếp chở bệnh nhân lên tuyến trên cấp cứu mà không cần phải chờ đợi xe từ nơi khác đến. Với những bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ông Lâm chở đi hoàn toàn miễn phí. Thậm chí có những người nghèo khổ, ông Lâm còn tặng họ thêm tiền.

Với chiếc xe cá nhân, ông Lâm đã chở hàng chục chuyến xe miễn phí cho những bệnh nhân nghèo.

Năm 2021, ông Lâm bán chiếc xe cũ nhỏ và vay mượn thêm mua chiếc xe mới 7 chỗ để chở bệnh nhân cho rộng rãi. Chiếc xe đã thực hiện hàng chục chuyến đi chở bệnh nhân miễn phí. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, ông Lâm cũng tình nguyện lái xe chở các bệnh nhân đi cách ly, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Hiện nay, ông Lâm là tình nguyện viên đội xe "0 đồng" và đội xe cứu thương của Hội chữ thập đỏ xã để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó, bệnh nhân nặng đi đến các bệnh viện trong huyện, tỉnh để khám và chữa trị.

Ông Trần Đình Truyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Nho cho biết, việc làm của ông Lâm thật ý nghĩa và đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Phú Hưng - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong