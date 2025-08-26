Trường học Nghệ An ngổn ngang sau bão Kajiki

Sáng 26/8, nhà trường đã huy động lực lượng đến dọn dẹp vệ sinh, cưa chặt cây bị gãy đổ để đưa ra khỏi khuôn viên trường. Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết nhà trường sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo các điều kiện để kịp năm học mới.