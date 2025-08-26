Trường học Nghệ An ngổn ngang sau bão Kajiki

Trường Mầm non Nguyễn Huệ (Hưng Nguyên, Nghệ An bị gió bão đánh bay mái tôn của toàn bộ 3 dãy phòng học.
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Vinh, Nghệ An) ngổn ngang sau bão. Ảnh Hồ Lài
Gió giật mạnh từ chiều ngày 25/8 khiến mái tôn của 2 dãy phòng học 3 tầng của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bị đánh bật. Nhà trường đã hoãn lịch tựu trường.
Nhiều gốc cây cổ thụ trong Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng bị bật gốc. Nhà trường đã thông báo học sinh không được đến trường trong thời gian khắc phục hậu quả bão Kajiki để đảm bảo an toàn.
Sáng 26/8, nhà trường đã huy động lực lượng đến dọn dẹp vệ sinh, cưa chặt cây bị gãy đổ để đưa ra khỏi khuôn viên trường. Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết nhà trường sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo các điều kiện để kịp năm học mới.
Trường Mầm non Nguyễn Huệ (xã Hưng Nguyên) là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất do bão Kajiki trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ ngoài đường, cây cối đổ rạp, các dãy phòng học bị tốc mái tôn chỉ còn trơ gạch.
Từ sáng sớm 26/8, sau khi bão tan, gió nhẹ và chỉ còn mưa nhỏ, cán bộ giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Huệ đã có mặt để kiểm tra thực tế và bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Mái tôn của 2 dãy phòng học 2 tầng và dãy phòng học mới 3 tầng đều bị gió bão đánh bay, rơi xuống ngổn ngang xung quanh trường.
Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón trẻ tựu trường, bao gồm cơ sở vật chất phòng học, khu vui chơi ngoài trời, sân khấu.... Tuy nhiên tất cả đã bị cơn bão Kajiki phá hủy hư hỏng.
Bà Nguyễn Thị Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Huệ cho biết, các giáo viên trong trường tập trung dọn dẹp vệ sinh lớp học và khuôn viên. Còn các công việc như di chuyển mái tôn bị cuốn bay xuống sân trường, dọn dẹp cây gãy đổ, tu sửa cơ sở vật chất... nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương để giải quyết.
Giáo viên Mầm non Nguyễn Huệ quét dọn, đẩy nước ra khỏi phòng học.
Trường THCS Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng bị thiệt hại nặng nề cả 2 cơ sở 1 và 2, bay mái tôn và tốc ngói nhiều phòng học.
Các trường đang cố gắng khắc phục hậu quả để kịp khai giảng năm học mới 2025-2026.
|Qua báo cáo ban đầu, bão Kajiki tại Nghệ An khiến 14 điểm trường bị thiệt hại nặng nề thuộc các xã, phường gồm: Thành Vinh, Hưng Nguyên, Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường, Trung Lộc...
Tác giả: Hồ Lài
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn