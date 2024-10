Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận thêm nhiệm vụ

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), tháng 8-2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ổn định so với tháng trước. So với tháng 12-2023, CPI tháng 8 tăng 1,89% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%. Bình quân 8 tháng năm 2024, CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,71%.