Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên nhân dân Nghệ An bị ảnh hưởng do mưa lũ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chia sẻ với người dân xã Mỹ Lý.

Xã biên giới Mỹ Lý là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ vừa qua.

Cụ thể, có 439 ngôi nhà bị ảnh hưởng, với tổng mức thiệt hại khoảng 332 tỷ đồng; trong đó có tới 221 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, với thiệt hại ước tính lên đến gần 199 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại trên địa bàn xã ước tính gần 502 tỷ đồng.

Xã biên giới Mỹ Lý có 439 ngôi nhà bị thiệt hại.

Trong quá trình phòng, chống, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Lý đã kích hoạt “4 tại chỗ”; triển khai các đoàn công tác đến tận từng bản kiểm tra, sơ tán người dân, nhờ đó không xảy ra thiệt hại về người.

Sau lũ, xã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà.

Ngành y tế đã cử bác sĩ, y tá thành lập trạm xá dã chiến khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà bị vùi lấp, cầu đường bị cuốn trôi, cuộc sống người dân đảo lộn.

Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát, tổn thất nặng nề mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lý đang gánh chịu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Mỹ Lý.

Để giúp các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp kinh phí 250 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An; trong đó, hỗ trợ cho Nghệ An 100 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đến thị sát tại xã Mỹ Lý.

Theo báo cáo mới cập nhật đến 10 giờ ngày 2/8, tổng thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước tính lên tới 3.635 tỷ đồng. Thiệt hại lớn nhất thuộc về lĩnh vực nhà ở và tài sản với khoảng 1.545 tỷ đồng. Thiệt hại về hạ tầng giao thông ước tính khoảng 1.390 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An đã phân bổ 317 tỷ đồng; trong đó nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 205 tỷ đồng và nguồn Quỹ cứu trợ qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 112 tỷ đồng để hỗ trợ cho các xã bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

