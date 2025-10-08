Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Tịnh viên tịch

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Sau thời gian khiếm an vì tuổi cao, được các y, bác sĩ chăm sóc, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch lúc 4h30 ngày 8-10 (nhằm ngày 17-8 âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), nơi hòa thượng tịnh dưỡng những năm gần đây.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.

Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.

Lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Giác Ngộ Online

Tang lễ trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh:

Lễ cung thỉnh nhục thân trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập kim quan cử hành vào 16h hôm nay, 8-10, tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Kim quan cố trưởng lão hòa thượng tân viên tịch sẽ được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Lễ tưởng niệm vào lúc 5h sáng 12-10 (nhằm 21-8 năm Ất Tỵ); sau đó, vào lúc 6h sẽ phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng về Linh Phong Thiền Uyển và nhập tháp tại đây.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ