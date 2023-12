Phó hiệu trưởng trường đại học bị tố xài bằng tiến sĩ chưa được công nhận

Thông tin giới thiệu ông Trần Anh Dũng với học vị tiến sĩ trên website Trường đại học Văn Hiến - Ảnh chụp màn hình

"Dùng bằng tiến sĩ chưa được công nhận, hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ"

Nhóm giảng viên Trường đại học Văn Hiến vừa phản ánh về quản lý đào tạo cũng như bổ nhiệm nhân sự trưởng khoa nhưng không kiểm định bằng tiến sĩ.

Theo đó, đối với vị trí trưởng khoa tại trường đại học yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ, nhưng ngày 30-7-2021, chủ tịch hội đồng trường ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng làm trưởng khoa kinh tế - quản trị.

Sau đó, ông Trần Anh Dũng tiếp tục được bổ nhiệm vị trí phó hiệu trưởng thường trực nhà trường, kiêm nhiệm trưởng khoa kinh tế - quản trị đến nay.

"Khi ông Trần Anh Dũng mới được bổ nhiệm trưởng khoa, chúng tôi đã tìm hiểu và biết ông Dũng có gửi thông tin là tốt nghiệp tiến sĩ tại Trường đại học Saint Mary của Philippines (tư thục). Đây là trường chưa có ký bất kỳ hiệp định đào tạo nào với Việt Nam và cũng chưa được công nhận tại Việt Nam" - nhóm giảng viên phản ánh.

Theo một số học viên cao học: "Theo quy định về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về giảng dạy và hướng dẫn luận văn trình độ thạc sĩ thì giảng viên dạy và hướng dẫn phải có trình độ là tiến sĩ trở lên nhưng nhà trường vẫn phân công ông Trần Anh Dũng giảng dạy.

Khi chúng tôi có ý kiến về việc này, các cấp lãnh đạo nói là không sao, cứ việc học. Sau đó ông Dũng cũng đã ngồi hội đồng luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của chúng tôi, trong đó với vai trò là chủ tịch hội đồng trong rất nhiều hội đồng".

Một số giảng viên còn cho hay đã từng thông tin về trường hợp của ông Trần Anh Dũng dùng bằng tiến sĩ chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định và công nhận với ban giám hiệu để giải quyết nhưng đến nay ông Dũng vẫn tiếp tục hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

Yêu cầu thực hiện kiểm định bằng tiến sĩ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường đại học Văn Hiến xác nhận ông Trần Anh Dũng là phó hiệu trưởng thường trực, kiêm nhiệm trưởng khoa kinh tế - quản trị của trường.

"Hiện ông Trần Anh Dũng chưa thực hiện kiểm định bằng tiến sĩ. Nhà trường đã họp và yêu cầu ông Dũng thực hiện kiểm định bằng tiến sĩ do Trường Saint Mary’s (Philippines) cấp. Sau khi có kết quả kiểm định nhà trường sẽ có thông tin" - vị này nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khi bổ nhiệm nhân sự vị trí lãnh đạo khoa, ban giám hiệu, nhà trường có xem xét lý lịch khoa học, kiểm định văn bằng hay không, đại diện Trường đại học Văn Hiến cho hay: "Khi bổ nhiệm nhân sự, nhà trường xem xét trên các yếu tố về quá trình làm việc, chức vụ, kinh nghiệm công tác của ông Trần Anh Dũng đã trải qua tại các trường trước đây để xem xét và bổ nhiệm".

Trường đại học Saint Mary's có trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận trên website của Trung tâm công nhận văn bằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường đã được kiểm định cấp độ 3 theo The Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU) - cơ quan kiểm định các trường đại học, cao đẳng cấp quốc gia của Philippines.

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành thương mại cũng được Chính phủ Philippines cho phép đào tạo và được kiểm định.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp được thực hiện theo nhu cầu của người có văn bằng, hoặc cơ quan quản lý về nhân sự, hoặc đơn vị quản lý lao động khi được sự đồng ý của người có văn bằng.

"Các trường không yêu cầu phải kiểm định văn bằng nên tôi chưa thực hiện"

Cũng theo nhà trường, ông Trần Anh Dũng đã có báo cáo với nhà trường về các nội dung liên quan. Theo đó, năm 2009 ông Dũng nộp hồ sơ nghiên cứu đăng ký vào chương trình nghiên cứu sinh của Trường đại học Saint Mary’s (SMU).

Tháng 7-2010, sau khi xét duyệt hồ sơ, ông đủ tiêu chuẩn và được chấp nhận chính thức tham gia học tại SMU, có visa sinh viên và thẻ cư trú sinh viên của Chính phủ Philippines cấp. Việc học tập và thực hiện luận án tiến sĩ được thực hiện trong 4 năm (2010-2013) và tháng 8-2013 ông bảo vệ thành công. Luận án đã được thẩm định và đưa vào trung tâm học liệu của trường và quốc gia.

Ngày 12-10-2013, ông Trần Anh Dũng hoàn tất khóa học. Đến tháng 3-2014, ông được cấp bằng.

Giải thích về lý do chưa thực hiện kiểm định văn bằng tiến sĩ, ông Dũng cho biết: "Do các trường trước đây tôi từng công tác không yêu cầu phải kiểm định văn bằng nên tôi chủ quan và chưa thực hiện việc kiểm định bằng".

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo để tìm hiểu thông tin Trường đại học Saint Mary’s (Philippines) từng có hiệp định đào tạo nào với Việt Nam và được công nhận tại Việt Nam chưa, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh văn bằng tiến sĩ của ông Trần Anh Dũng. Ông Huỳnh Văn Chương - cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết: "Giám đốc Trung tâm công nhận văn bằng sẽ trao đổi với phóng viên nếu có thông tin. Tuy nhiên đây là thuộc cá nhân nên phải có công văn của đơn vị cần quan tâm với lý do cụ thể". Phóng viên đã liên hệ bà Trần Thị Ngọc Bích, giám đốc Trung tâm công nhận văn bằng, thì được yêu cầu "gửi công văn qua Cục Quản lý chất lượng, cục trưởng sẽ là người cung cấp thông tin".

Tác giả: TRẦN HUỲNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ