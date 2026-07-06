Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đôn đốc thực hiện các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; khó khăn, vướng mắc;đồng thời, đưa ra cam kết về thời gian hoàn thành.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính về tình hình giải ngân các dự án được giao cho Tổ công tác số 5 phụ trách theo dõi, đôn đốc, tổng kế hoạch năm 2026 (bao gồm kế hoạch kéo dài) của các Chủ đầu tư là 3.271.530 triệu đồng, đã giải ngân 1.196.608 triệu đồng, đạt 36,58%.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Nam báo cáo tình hình triển khai các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Cường báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Sở làm chủ đầu tư

Cụ thể, các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư đã giải ngân đạt 44,77%, Sở Y tế đã giải ngân đạt 5,34%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải ngân đạt 21,97%. Các đơn vị chủ đầu tư như: Bệnh viện Ung bướu, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Chính trị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chưa giải ngân được đồng nào.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vương Quang Minh báo báo

Trong đó, đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Hiệu trưởng Vương Quang Minh cho biết, dự án cơ bản đã hoàn thành 100% các hạng mục xây lắp, đáp ứng tiến độ dự án được duyệt. Hiện nay, dự án đã thực hiện kiểm tra và đang chờ kết quả nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh và kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng. Sau khi hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, Chủ đầu tư sẽ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định để làm cơ sở giải ngân số vốn còn lại.

Đối với Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2, đến nay cơ bản đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang thực hiện công tác nghiệm thu để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh Nguyễn Văn Tuấn báo cáo

Về dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2, Chủ đầu tư đang điều chỉnh dự án để hoàn thành hạng mục xây dựng nhà thực nghiệm, đầu tư hệ thống thiết bị và các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành – Tổ trưởng Tổ công tác số 5 ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, đi thẳng vào giải quyết công việc, làm rõ từng khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kết quả thực hiện các dự án phụ thuộc trước hết vào tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương làm việc với nhà thầu để xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, báo cáo tiến độ và giải ngân hằng tuần theo yêu cầu của Trung ương. Đồng thời, bố trí cán bộ bám sát hiện trường, theo dõi hằng ngày, tổ chức giao ban tại công trường và quản lý chặt chẽ nhật ký thi công, không phó mặc cho đơn vị tư vấn giám sát.

Đối với các dự án đã hoàn tất thủ tục và được bố trí vốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 15/7 phải có kết quả giải ngân rõ ràng, hoàn thành toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán chậm nhất 30/7.

Đối với dự án Trường Đại học Y khoa Vinh, yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/8 và hoàn tất quyết toán trước ngày 30/10. Đối với lĩnh vực y tế, Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính rà soát, tham mưu điều chỉnh nguồn vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân; riêng nguồn vốn ODA, nếu không thể triển khai phải chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ điều chuyển, tránh ảnh hưởng đến kết quả giải ngân và đánh giá năng lực điều hành...

Riêng dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với các Sở, ngành rà soát toàn bộ hạng mục, bảo đảm các điều kiện tối thiểu để đưa trường vào hoạt động từ năm học 2027-2028. Trong phạm vi nguồn vốn đã bố trí, ưu tiên hoàn thành các hạng mục thiết yếu gồm khối phòng học, thư viện và một khu ký túc xá; các hạng mục còn lại sẽ nghiên cứu đầu tư bổ sung sau nhằm bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/7, tạo điều kiện triển khai thi công đồng bộ. Sở Tài chính, Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư về nguồn lực và chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng mốc thời gian, phân công rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn