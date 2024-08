Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thăm các cán bộ kiểm lâm bị thương khi tham gia chữa cháy rừng

Hai cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng là đồng chí Trịnh Văn Hà và đồng chí Hoàng Văn Sung, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc. Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, hiện tình trạng sức khỏe của 2 cán bộ này cơ bản ổn định, bệnh nhân Hoàng Văn Sung đang được điều trị tại khoa Bỏng; bệnh nhân Trịnh Văn Hà do tình trạng bỏng nặng hơn, đang được tập trung điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng các đồng chí trong đoàn thăm cán bộ Trịnh Văn Hà

Cán bộ Trịnh Văn Hà bị bỏng rất nặng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao món quà động viên gia đình cán bộ Trịnh Văn Hà

Qua nghe trao đổi về tình trạng sức khỏe của cán bộ Trịnh Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị đội ngũ y bác sĩ quan tâm, chăm sóc để sức khỏe của cán bộ Hà nhanh bình phục

Từ khi anh Trịnh Văn Hà bị thương, chị Phạm Thị Nhi (vợ anh Hà) luôn túc trực, chăm sóc, động viên chồng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe

Thăm hỏi, động viên 2 cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ biểu dương tinh thần, trách nhiệm tham gia chữa cháy rừng của các đồng chí; động viên bản thân 2 đồng chí và người nhà yên tâm điều trị, cố gắng phối hợp cùng các y bác sỹ để có thể nhanh hồi phục sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thăm hỏi, động viên cán bộ Hoàng Văn Sung đang điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện để các đồng chí được điều trị trong khả năng tốt nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tập trung chữa trị cho 2 cán bộ này. Đồng thời, yêu cầu Sở NN&PTNT trong quá trình chỉ đạo thực hiện, triển khai các biện pháp chữa cháy rừng cùng với việc đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả dập tắt đám cháy, cần phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Cùng với đó, Sở NN&PTNT cần quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình các cán bộ vượt qua khó khăn lúc này, yên tâm chữa bệnh.

Trước đó, vào khoảng 10h trưa 23/8, xảy ra vụ cháy tại khu vực rừng thông thuộc xóm 14, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng bao gồm: Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc, công an và chính quyền địa phương đã điều động hơn 200 người tham gia chữa cháy. Do đồi núi dốc cùng điều kiện thời tiết nóng và gió lớn nên việc khoanh vùng dập tắt đám cháy rừng thông gặp nhiều khó khăn. Đám cháy đã làm thiệt hại trên 2 ha rừng thông khoảng 30 năm tuổi. Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, 2 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc đã bị bỏng và được chính quyền, nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn