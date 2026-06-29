Phấn đấu triển khai thi công đồng loạt toàn tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy vào tháng 8/2026

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Dự án đã tổ chức thành công Lễ Khởi công vào ngày 18/5/2026, hoàn thành trích lục, trích đo toàn tuyến và nhà thầu đã sẵn sàng máy móc, lán trại để thi công. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt chuyển biến rõ nét, trong đó mặt bằng đất nông nghiệp cơ bản được bàn giao xong; các xã Kim Liên, Vạn An dứt điểm chi trả bồi thường đất ở, đất vườn; khu tái định cư tại các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Xuân Lâm dự kiến vượt tiến độ; xã Kim Bảng ghi nhận kết quả vượt bậc trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm so với chỉ đạo. Thủ tục xin chấp thuận chủ trương thu hồi đất quốc phòng còn kéo dài; tiến độ GPMB và giải quyết thủ tục các mỏ vật liệu đặc thù chưa đạt yêu cầu; công tác bồi thường đất lâm nghiệp, đất ở và xây dựng tái định cư ở một số địa phương còn chậm trễ, thiếu quyết liệt.

Để đạt mục tiêu khởi công đồng loạt dự án trên toàn tuyến vào tháng 8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng phải tập trung cao độ để bàn giao mặt bằng đúng cam kết. Các địa phương cần quán triệt tinh thần “GPMB đến đâu, bàn giao ngay đến đó” cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An theo hình thức cuốn chiếu, không chờ hoàn thiện toàn bộ diện tích. Sau bàn giao, phối hợp quản lý chặt hiện trạng, tuyệt đối không để tái lấn chiếm.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tập trung giải ngân triệt để, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Lựa chọn đơn vị đủ năng lực; hoàn thành di dời lưới điện trung - hạ thế trước ngày 30/6/2026 và lưới điện cao thế, viễn thông trước ngày 30/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hưng Nguyên: Phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền đất nông - lâm nghiệp để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành chi trả bồi thường cho 04 hộ dân còn lại trước ngày 02/7/2026. Hạ tầng khu tái định cư phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026, các hộ dân tháo dỡ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An: Hoàn thành xây dựng hạ tầng tái định cư trước ngày 30/6/2026; người dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

UBND xã Nam Đàn: Hoàn thành phê duyệt, chi trả đất ở và vườn trước ngày 15/7/2026. Hoàn thành hạ tầng tái định cư trước ngày 15/7/2026 và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/8/2026.

UBND xã Xuân Lâm: Hoàn thành chi trả đất nông nghiệp trước ngày 10/7/2026; đất ở và vườn trước ngày 15/7/2026. Hạ tầng tái định cư hoàn thành trước ngày 30/6/2026, người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

UBND xã Hoa Quân: Hoàn thành chi trả đất nông nghiệp trước ngày 10/7/2026. Hạ tầng tái định cư hoàn thành trước ngày 20/7/2026; di dời xong toàn bộ mồ mả ảnh hưởng trước ngày 15/7/2026; bàn giao mặt bằng tái định cư trước ngày 30/8/2026.

UBND xã Kim Bảng: Dứt điểm bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp trước 30/6/2026. Phê duyệt, chi trả đất lâm nghiệp trước 10/7/2026; đất ở và di dời mồ mả trước 15/7/2026. Hoàn thành thủ tục hạ tầng tái định cư trước ngày 30/6/2026, xây dựng xong trước ngày 30/8/2026 và vận động người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh nắm chắc tình hình an ninh trật tự, xây dựng phương án bảo vệ thi công khi cần thiết. Quản lý chặt các mỏ vật liệu đặc thù, tránh điều phối sai mục đích.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp tham mưu báo cáo Quân khu 4 chấp thuận bàn giao trước khoảng 4,47 ha đất trường bắn của Trung đoàn 764 để thi công cửa hầm Đại Huệ (phía Đông). Sớm hoàn tất thủ tục thu hồi đất quốc phòng tại xã Hưng Nguyên và tham mưu xây dựng thao trường mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thủ tục khai thác mỏ vật liệu đặc thù; giải quyết vướng mắc đất đai, tái định cư. Chỉ đạo chủ rừng lập phương án khai thác lâm sản, ưu tiên giải phóng và bàn giao trước khu vực cửa hầm Đại Huệ (xã Kim Liên).

Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục phê duyệt phương án kỹ thuật di dời lưới điện, theo dõi đôn đốc tiến độ đảm bảo thời gian đã cam kết.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính chủ động hướng dẫn, thẩm định, ưu tiên rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ do địa phương đệ trình, tuyệt đối không để tồn đọng.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (Chủ đầu tư) phối hợp tiếp nhận 4,47 ha đất quốc phòng phục vụ thi công cửa hầm Đại Huệ (phía Đông). Chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị để triển khai thi công Gói thầu Xây lắp 01 chậm nhất trước ngày 30/6/2026. Hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt các gói thầu còn lại trong tháng 7/2026.

Tiếp nhận mặt bằng theo nguyên tắc "cuốn chiếu". Phối hợp hoàn tất thủ tục các mỏ đất phục vụ Gói thầu Xây lắp 01 trước ngày 15/7/2026 và các mỏ còn lại trong tháng 7/2026, tuyệt đối không để thiếu hụt vật liệu làm gián đoạn thi công.

Các đơn vị hạ tầng kỹ thuật gồm: Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An, VNPT Nghệ An và Cấp nước Nghệ An có trách nhiệm chủ động phối hợp xây dựng phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn