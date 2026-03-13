Chuỗi nhà tắm 18+ ở Nhật Bản đóng cửa hàng loạt gây sốc

Ngày 1/2, chi nhánh Ikebukuro của chuỗi soapland ("nhà thổ xà phòng" - loại hình nhà tắm kèm dịch vụ tình dục) Marine Blue Honten đăng thông báo trên mạng xã hội X cho biết cơ sở này ngừng hoạt động từ ngày 30/1. Thông báo cảm ơn khách hàng đã ủng hộ trong nhiều năm qua và khẳng định không có kế hoạch mở cửa trở lại.

Theo tạp chí Asahi Geino, trước khi đóng cửa, cơ sở kinh doanh này có động thái bất thường. Lúc 20h30 ngày 30/1, một tin nhắn được gửi qua ứng dụng Line cho biết cơ sở vẫn nhận khách đến 21h, sau đó sẽ dừng tiếp nhận. Chỉ khoảng 30 phút sau, thông báo đóng cửa được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ.

Không lâu sau, thông tin lan truyền trên Internet cho biết không chỉ chi nhánh Ikebukuro mà toàn bộ 21 cơ sở thuộc chuỗi Marine Blue trên khắp Nhật Bản cũng đồng loạt đóng cửa. Trên các diễn đàn, nhiều người bày tỏ lo lắng khi thông tin của các nữ nhân viên trên website cũng bị gỡ bỏ hoàn toàn, đặt ra câu hỏi họ sẽ đi đâu sau khi mất việc, theo Japan Today.

Một người điều hành trang web chuyên tổng hợp các cơ sở dịch vụ người lớn cho biết Marine Blue từng là một chuỗi lớn, vận hành 21 cơ sở tại nhiều khu vực như Tokyo, Ogoto (tỉnh Kyoto), Fukuhara (Kobe), Kumamoto, Chiba và các địa phương khác. Ở các thành phố nhỏ, chuỗi này thường quảng cáo các gói dịch vụ giá thấp, chẳng hạn 10.000 yen (hơn 1,6 triệu đồng) cho 40 phút.

Theo ước tính, riêng cơ sở tại Fukuhara đã có hơn 100 nhân viên nữ, vì vậy trên toàn quốc có thể có tới khoảng 1.000 phụ nữ mất việc sau khi hệ thống đóng cửa.

Một "nhà thổ xà phòng" ở quận Bunkyo của Tokyo. Ảnh: Nesnad.

Nhà văn phi hư cấu Ayumi Sakai cho biết một người bạn của cô làm việc tại đây cũng bị mất việc. Người phụ nữ này đã ngoài 40 tuổi và lo lắng sẽ khó tìm được công việc mới. “Cô ấy thở dài nói rằng ở tuổi này rất khó tìm việc. Nếu tình hình tệ nhất xảy ra, cô ấy có thể phải cân nhắc việc đứng đường”, Sakai kể lại.

Việc toàn bộ chuỗi cửa hàng đóng cửa cùng lúc khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự. Theo người điều hành trang web nói trên, thông báo của công ty có nhắc đến khó khăn về dòng tiền, dẫn đến việc không thể chi trả lương cho nhân viên. Ngay cả nhân viên quản lý tại các khu ký túc xá nơi một số phụ nữ sinh sống cũng bị cho nghỉ việc đột ngột.

Tuy nhiên, Akira Ikoma, biên tập viên trang web thương mại “Ore no Tabi”, cho rằng lý do có thể phức tạp hơn. Ông nhận định ngoài vấn đề tài chính, chuỗi này có thể đóng cửa do nguồn thu liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn việc tuyển những phụ nữ nợ tiền tại các host club (loại hình kinh doanh giải trí về đêm phổ biến tại Nhật Bản, nơi tiếp viên nam phục vụ khách hàng nữ) và buộc họ làm việc để trả nợ.

Một khả năng khác là cảnh sát đang siết chặt kiểm soát ngành này, đặc biệt đối với việc các cơ sở trả hoa hồng cho các nhóm “thợ săn” tuyển nhân viên trái phép - những nhóm gần đây đã bị truy quét trên toàn quốc.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng mô hình soapland có thể đang dần thoái trào sau gần 70 năm tồn tại kể từ khi từng được gọi là “tắm Thổ Nhĩ Kỳ”. Nhiều cơ sở hiện nay chủ yếu tuyển nhân viên nữ ở độ tuổi 40, trong khi tại các địa phương xu hướng lại là quảng bá các nhân viên trẻ hơn với mức giá rẻ.

Nếu các soapland tiếp tục đóng cửa, nhiều phụ nữ có thể buộc phải chuyển sang dịch vụ gọi nhân viên đến khách sạn hoặc nhà riêng của khách. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nhiều lao động trong ngành có thể phải chuyển sang những hình thức hoạt động ngầm hoặc nguy hiểm hơn.

Các chuyên gia nhận định sự việc lần này đã tạo ra cú sốc lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp giải trí người lớn tại Nhật Bản, khiến nhiều cơ sở khác lo ngại họ có thể rơi vào tình cảnh tương tự.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn