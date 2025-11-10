Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Sơn Hải (xã Nghĩa Lộc)

Trước khi dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân xóm Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ bà Trương Thị An (93 tuổi) tại xóm Khánh Tiến, xã Nghĩa Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ bà Trương Thị An

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Sơn Hải

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Nhân dân xóm Sơn Hải luôn tích cực lao động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình; hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các mô hình tự quản, tổ an ninh Nhân dân, tổ hòa giải hoạt động hiệu quả.

Xóm Sơn Hải có 250 hộ, 1.260 nhân khẩu, số hộ gia đình văn hóa đạt 96%; xóm được công nhận và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa từ năm 2016 đến nay. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 48 triệu đồng/năm/người. Hiện nay xóm còn 9 hộ nghèo, cận nghèo (chiếm 3%); không có tình trạng các cháu học sinh bỏ học.

Đông đảo Nhân dân dự Ngày hội đại đoàn kết

Việc tổ chức thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn trật tự xã hội;… đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Nhân dân trong xóm đóng góp được hơn 1,1 tỷ đồng và 270 ngày công để làm đường giao thông nông thôn và nâng cấp khuôn viên nhà văn hoá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và biểu dương những kết quả cán bộ, Nhân dân xóm Sơn Hải đạt được trong thời gian qua

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Nhân dân và cán bộ xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã điểm qua những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Sơn Hải tiếp tục xây dựng không khí dân chủ và thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, phát huy tài năng, trí tuệ của mọi người, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, làng xóm ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thường xuyên củng cố, phát huy mối quan hệ khăng khít, gắn bó hữu cơ giữa cán bộ, đảng viên, các thiết chế chính trị, như: Chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể với quần chúng nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tập hợp rộng rãi, lãnh đạo hiệu quả các tầng lớp nhân dân xây dựng cuộc sống giàu đẹp và văn minh.

Tổ chức và thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3/2026; chuẩn bị tốt việc sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố để hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang, lãnh đạo xã Nghĩa Lộc tặng quà cho xóm Sơn Hải nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bên cạnh đó, vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, hòa thuận, xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt theo truyền thống tốt đẹp “bán anh em xa mua láng giềng gần”, “tối lửa tắt đèn có nhau”, để mỗi gia đình, mỗi người dân đều thấy xóm làng thực sự là một mái nhà chung, đầm ấm, nhân văn.

Tiếp tục làm tốt việc xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng và giữ gìn xóm văn minh, văn hoá và các danh hiệu thi đua đã có; chăm lo phát triển dân trí, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chấp hành tốt các quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang, lãnh đạo xã Nghĩa Lộc tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm

Cùng với đó, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng góp phần làm giàu cho gia đình, cho xã hội.

Các đại biểu cùng xem màn đồng diễn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lộc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn