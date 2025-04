Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc với huyện Quỳ Hợp về sắp xếp đơn vị hành chính

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Tổ số 1 theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo huyện Quỳ Hợp.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp cho biết: Trong quý I/2025, sản xuất nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn huyện tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây lấy hạt vụ Xuân 2025 là 3.306 ha, đạt 42,9% kế hoạch năm, bằng 68,2% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch mía ước thực hiện được 3.536 ha (đạt 55%), năng suất ước đạt 65 tấn/ha; diện tích trồng mới, trồng lại 314 ha. Tổng diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện có khoảng trên 217 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 198 ha.



Sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản được duy trì, phát triển tương đối ổn định. Trong quý I/2025, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt sản lượng lớn, như: Thiếc thỏi đạt 37,5 tấn; Đá xây dựng các loại 362.800 m3; Bột đá 500.000 tấn; Chè búp khô 75 tấn; Mủ cao su khô 92,5 tấn; Gạch các loại 950.000 viên; Nước máy 92.500 m3...

Hoạt động dịch vụ thương mại phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhất là dịp tết Nguyên đán vừa qua. Các Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đời sống của Nhân dân. Trên địa bàn huyện đã thành lập mới 5 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sau tạm ngừng là 4 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động là 39 doanh nghiệp.

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 ngay từ đầu năm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như: Dự án đường giao thông Châu Đình đi Bản Khúa, xã Châu Lý; Cầu đường vào Cụm công nghiệp Châu Lộc... Công tác thẩm định các dự án đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định và đảm bảo thời gian; công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được đẩy mạnh.

Tiến độ giải ngân quý I/2025, đối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 747 triệu đồng, đạt 30,89% so với kế hoạch; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 6.909 triệu đồng, đạt 8,25% so với kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phần huyện ước đạt là 38.500 triệu đồng, bằng 37,12%KH năm huyện và tỉnh giao, bằng 149,0% so với cùng kỳ năm 2024 (25.846 triệu đồng). Các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong quý I/2025 có 08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch dự toán đầu năm. Công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách đã thực hiện nghiêm túc, chi đúng, chi đủ, chi kịp thời, tiết kiệm và có hiệu quả.

Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nhà trường, tiến độ ôn tập cho học sinh theo đúng kế hoạch.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, huyện Quỳ Hợp đã xây dựng các phương án sắp xếp đơn vị hành chính; phương án bố trí trụ sở, phương án bố trí cán bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đề nghị huyện bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương để xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn khung, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức để xây dựng đề án nhân sự trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới. Hỗ trợ kinh phí giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. UBND tỉnh ban hành hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí, định mức chi cho việc thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính làm cơ sở trong quá trình lập dự toán kinh phí và thanh quyết toán nguồn kinh phí phục vụ cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao các phương án sắp xếp đơn vị hành chính của huyện, đã bám sát với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Kinh tế - xã hội đã có kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện bám sát, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ để xây dựng các phương án sắp sếp đơn vị hành chính. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, người dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tên xã mới sau sắp xếp.

Tiếp tục rà soát phương án đặt trụ sở xã mới, trong đó chú ý về diện tích trụ sở xã, hạ tầng công nghệ thông tin. Rà soát để chuyển giao các tài liệu lưu trữ, nợ xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp, các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán. Bên cạnh đó, cần phải rà soát đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ đảng viên hăng say công việc, siết chặt kỷ cương hành chính. Xây dựng phương án đầu tư công trung hạn cho giai đoạn sắp tới. Cố gắng hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Gắn việc tổ chức chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với định hướng nghề nghiệp. Tăng cường thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đến thăm Công ty Cổ phần khoáng sản Toàn Cầu tại xã Thọ Hợp.

Công ty Cổ phần khoáng sản Toàn Cầu chuyên sản xuất bột đá siêu mịn; sản lượng 100.000 tấn/năm. Doanh thu năm 2024 đạt 350 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 100 công nhân với thu nhập bình quân 11 triệu đồng/tháng.





Báo cáo với đoàn công tác, Công ty Cổ phần khoáng sản Toàn Cầu mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng, kết nối hệ thống xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông, hệ thống điện.

Qua nghe báo cáo tình hình sản xuất của Công ty, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao những kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đề nghị Công ty thực hiện tốt công tác thuế, kê khai hải quan tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

