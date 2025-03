Quỳ Hợp (Nghệ An): Vì sao nhiều diện tích đất rừng chưa được giao?

Từ chủ trương chính sách

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4213/QĐ–UBND về việc phê duyệt Đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đến năm 2021 hoàn thành cơ bản việc giao tổng diện tích hơn 265 nghìn ha đất rừng sản xuất cho các cá nhân hộ gia đình; thực hiện tốt công tác quản lý, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến diện tích rừng tự nhiên, góp phần hạn chế hành vi chuyển nhượng, chuyển đổi mua bán trái phép đất có rừng tự nhiên, rừng trồng nguồn vốn nhà nước.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, trước đây Nhà nước chỉ có chính sách giao đất không giao rừng, dẫn đến tình trạng rừng không được bảo vệ đồng thời xảy ra các trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất rừng trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý. Chính vì vậy UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 4213/QĐ–UBND về việc phê duyệt Đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh quản lý sử dụng có hiệu quả vào mục đích lâm nghiệp. Nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến rừng tự nhiên, rừng trồng, ngăn chặn và hạn chế được hành vi chuyển nhượng chuyển đổi,mua bán trái phép đất rừng tự nhiên và rừng trồng có vốn của Nhà nước. Trong những năm qua, cuộc sống của người dân ổn định hơn do được hưởng lợi từ các chính sách giao đất, giao rừng, thực trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng giảm hẳn so với thời điêm trước năm 2017.

Vì sao nhiều diện tích đất rừng chưa được giao?

Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quỳ Hợp cho biết, mặc dù lực lượng rất mỏng, địa bàn quản lý lại rộng (bình quân 1 cán bộ kiểm lâm phụ trách 2 xã) nhưng các cán bộ kiểm lâm của Hạt luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND huyện triển khai tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2024, đề xuất các giải pháp phương hướng để triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đặc biệt là công tác tuyên truyền đến người dân, chủ rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng trồng theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời các cán bộ kiểm lâm địa bàn cũng thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, nắm bắt các thông tin, kịp thời ngăn chặn các vụ hủy hoại rừng có thể xảy ra, cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Theo ông Nguyễn Hữu Thanh, các trạng thái rừng khi bàn giao cho các hộ gia đình, cá nhân, phần lớn là rừng nghèo. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều diện tích đất rừng chưa được bàn giao, do có nhiều khó khăn vướng mắc, như thực địa và giấy tờ sai lệch với bản đồ, diện tích đất manh mún, một số diện tích đang có sự tranh chấp... Những bất cập này cũng đã được Hạt kiểm lâm kiến nghị đến UBND huyện Quỳ Hợp và UBND huyện đã có ý kiến đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm ra các giải pháp để giao số diện tích rừng còn lại trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất.

