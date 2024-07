Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thắp hương tưởng niệm Liệt sỹ Nguyễn Văn Khai, sinh năm 1959, nhập ngũ ngày 18/8/1978, hy sinh ngày 19/12/1978 tại mặt trận phía Tây Nam, an táng ban đầu tại Nghĩa trang xã Bình An, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hiện nay phần mộ của liệt sỹ đã được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.