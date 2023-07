Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà các thương, bệnh binh

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi các thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi các thương binh đang điều trị tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An

Tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đang nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 59 thương, bệnh binh, vợ liệt sĩ thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 78 đối tượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời thăm hỏi tới các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự xúc động, vui mừng, phấn khởi khi thấy các thương, bệnh binh được quan tâm, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất có thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định, các thương, bệnh binh đang được chăm sóc ở đây và rất nhiều anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh một phần tuổi trẻ, xương máu vì đất nước sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và mọi thế hệ ghi nhớ, tri ân. Chăm lo cho những người có công với đất nước là truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, thể hiện sự “tri ân” đối với các anh hùng liệt sỹ, các thương, bệnh binh và là nghĩa vụ, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, như lời Bác Hồ căn dặn lúc sinh thời.

Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Trao tặng quà cho các thương, bệnh binh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các thương, bệnh binh luôn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau thương tật, tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính anh dũng "tàn nhưng không phế", xứng đáng là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hi sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, viên chức của các đơn vị trong công tác chăm sóc, điều trị, điều dưỡng những thương, bệnh binh đặc biệt.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác đã tới thăm gia đình thương binh ¼ Lê Văn Trí sinh năm 1952 tại nhà số 103, đường Phan Minh Trí, xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ông Lê Văn Trí nhập ngũ tháng 10/1974, bị thương tháng 8/1978 tại mặt trận Tây Nam. Ông có vợ và 03 người con trai, các con đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn, hiện tại ông sống cùng với vợ. Ông bị suy tim, suy thận, đã 4 lần đặt sten tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An tốn rất nhiều kinh phí. Thời gian ông điều trị bệnh tại bệnh viện nhiều hơn thời gian ông ở nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho thương binh Lê Văn Trí

Tiếp đó, Đoàn cũng đã đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Lộc (thương binh 61%), sinh năm 1954 tại nhà số 9, ngách 1C, đường Nguyễn Viết Xuân, khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ông Nguyễn Văn Lộc nhập ngũ tháng 12/1972, đơn vị C1, D1, E1; bị thương ngày 14/7/1974. Bản thân ông sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống phụ thuộc vào trợ cấp thương binh, vợ không có chế độ gì. Ông bà có 2 người con (1 con bị tai nạn mất). Hiện ông bà sống cùng gia đình người con trai làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Gia đình sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông hỏi thăm sức khỏe và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Lộc

Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình các thương binh. Đồng thời, mong muốn các thương binh và gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo cho những người có công với cách mạng, nâng cao mức sống cho họ bằng những chính sách và việc làm ý nghĩa, thiết thực.

