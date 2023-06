Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao học bổng và tặng quà cho trẻ em nghèo tại huyện Hưng Nguyên

Các đại biểu tham dự lễ trao học bổng và tặng quà

Tham cùng đoàn về phía Trung ương có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh; Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các đồng chí cùng đi trong đoàn

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và xã hội; Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An; Hồ Văn Hùng – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và các đồng chí cùng đi trong đoàn.

Về phía huyện Hưng Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Cao Anh Đức – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Chính trị huyện; Nguyễn Hữu Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thường trực HĐND huyện, UBMTTQ và các Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ, các ngành, đoàn thể xã Xuân Lam và xã Hưng Tây.

Tại xã Xuân Lam và xã Hưng Tây, đoàn đã trao 100 suất học bổng và 30 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lam và xã Hưng Tây. Trong đó, xã Xuân Lam 50 suất học bổng và 20 xe đạp; Xã Hưng Tây đoàn 50 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và mỗi chiếc xe đạp trị giá hơn 1 triệu 700 ngàn đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh phát biểu tại lễ trao học bổng cho trẻ em nghèo

Phát biểu tại buổi lễ trao quà đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội, cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, đầu tư, chăm sóc, giáo dục với trách nhiệm cao nhất và được coi là một trong chính sách ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu ổn định lâu dài của đất nước "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Đồng thời, các đồng chí cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hưng Nguyên trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đoàn công tác cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, khu vui chơi cho trẻ em; Triển khai tốt chương trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Qua đó, truyền thông và vận động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn.Chia sẻ niềm vui với các trẻ em tại lễ trao quà, Đoàn công tác cũng mong muốn rằng, món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà chương trình trao tặng sẽ giúp các cháu rèn luyện sức khỏe, đến trường nhanh hơn và cũng là động lực để các cháu tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.Tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để có tương lai tươi sáng, tiếp bước cha anh xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lê Phạm Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại lễ trao học bổng cho trẻ em nghèo

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Phạm Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng và nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã quan tâm chia sẻ, giúp đỡ các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm sóc trẻ em huyện Hưng Nguyên. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo 1 số kết quả đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện. Chỉ tính riêng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Hưng Nguyên đã có trên 2000 lượt trẻ em, học sinh được thăm, tặng quà, nhận học bổng, với gần 1200 lượt học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ phí học tập. Hiện nay, Hưng Nguyên đang nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đảm bảo công tác an sinh xã hội và thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và và giáo dục trẻ em.

Chương trình trao học bổng và xe đạp cho trẻ em có hoàn khó khăn nhằm tuyên dương, động viên, khích lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội chung tay, chăm sóc bảo vệ quyền và bổn phận trẻ em, nhất là trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện./

