Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn huyện Con Cuông

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế. Năm 2023, bệnh viện có số giường bệnh thực kê là 400 giường (giường bệnh kế hoạch được giao 300 giường); là Bệnh viện tự chủ mức độ 2.

Bệnh viện đã thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị của Bộ Y tế; triển khai khám chữa bệnh từ xa; triển khai một số dịch vụ kỹ thuật mới, như: Phẫu thuật nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm; thận nhân tạo cấp cứu, thận nhân tạo thường qui; Phẫu thuật kết hợp xương không mở ổ gãy dưới C.Arm, Phẫu thuật đóng đinh xương đùi dưới C.Arm, Nắn bó bột gãy xương các loại dưới C.Arm, Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su; Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori; Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi; Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non; …

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa và quà chúc mừng y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An

Nói chuyện với các y, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã gửi lời chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúc tập thể y, bác sĩ và nhân viên làm việc tại bệnh viện tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân sinh sống dọc tuyến đường 7 và nước bạn Lào ngày càng tốt hơn; xứng đáng là bệnh viện vùng có y tín.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời chúc mừng tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện khu vực Tây Nam Nghệ An nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An đã có rất nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên với nhiều kỹ thuật cao được triển khai là một điều rất đáng tự hào. Đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn trong thời gian tới, tập thể y, bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt trong việc nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp cận, tiếp nhận các kỹ thuật y tế hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ…

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Trung tâm Y tế Con Cuông.

Quang cảnh buổi chúc mừng tại Trung tâm Y tế Con Cuông

Trung tâm y tế Con Cuông là đơn vị thực hiện chức năng y tế dự phòng và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trong năm 2023 việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của trung tâm đã đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Chúc mừng Trung tâm Y tế Con Cuông nhân ngày 27/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Trung tâm Y tế Con Cuông đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã chia sẻ những khó khăn của Trung tâm khi đứng chân trên trên địa bàn huyện miền núi như cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn nhiều thiếu thốn, địa bàn quản lý rộng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời chúc mừng, thăm hỏi đến cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Con Cuông

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các y, bác sỹ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm Y tế Con Cuông. Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị các y, bác sỹ, nhân viên Trung tâm tiếp tục trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt sức mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục sâu sát với cơ sở để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế, đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân huyện Con Cuông.

Cũng trong chiều nay, Đoàn công tác đã thăm và chúc mừng Trạm Y tế xã Chi Khê nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của Trạm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ y tế cấp xã tại huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các địa bàn cơ sở, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa và quà chúc mừng Trạm Y tế xã Chi Khê nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa chúc mừng Trạm Y tế xã Chi Khê

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã gửi lời động viên và chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế đang công tác tại Trạm. Đồng thời, mong muốn các y, bác sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc để tiếp tục gắn bó với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Nhiệm vụ của cán bộ y tế cấp xã miền núi rất nhiều nhiệm vụ; cần có sự cố gắng rất lớn, sự chủ động của các y, bác sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại Trạm” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắn nhủ.

