Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt – Lào và trao quà cho hộ nghèo tại huyện Anh Sơn

Chúc Tết Công an xã Phúc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đơn vị trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần đảm bảo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội