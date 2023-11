Phim 18+ 'Chiếm đoạt': Lạm dụng cảnh nóng quá nhiều?

Đạo diễn: Thắng Vũ Diễn viên: Miu Lê, Lãnh Thanh, Karik, Phương Anh Đào... Thể loại: Hồi hộp, tâm lý Khởi chiếu: 24/11/2023 Thời lượng: 113 phút Ngôn ngữ: Tiếng Việt - Phụ đề tiếng Anh Phân loại: T18 – Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+).

Trailer "Chiếm đoạt".

“Chiếm Đoạt” là phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - giật gân. Sau một số suất chiếu sớm từ 17/11, phim đạt doanh thu gần 9 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ chính thức ra rạp từ ngày 24/11.

Kịch bản dễ hiểu, nhiều tình tiết drama

Phim mở đầu bằng câu chuyện My (Miu Lê) đến xin làm cô giáo giữ trẻ tại nhà Hà (Phương Anh Đào). Ban đầu, Hà có chút do dự và cảm thấy khó hiểu khi thấy My có ngoại hình xinh xắn, quyến rũ lại chọn làm công việc này.

Sau khi vào nhà Hà, My tiếp cận chồng Hà - Sơn (Lãnh Thanh) – và Hoàng (Karik) - bạn thân của Sơn và các thành viên khác. My xây dựng hình ảnh một cô gái trong sáng, ngây thơ, căng tràn sức sống.

Ánh mắt, hành động gợi tình, sự khôn khéo và trải đời của My khiến Hoàng mê mẩn, tìm mọi cách tán tỉnh cô.

Dù mối quan hệ vợ chồng của Sơn và Hà vẫn mặn nồng, hạnh phúc. Song sự xuất hiện của My khiến Sơn “mất kiểm soát”, bị cơn mê tình ái dẫn dụ đi vào con đường tăm tối.

Dàn diễn viên trong phim

My cũng dần lộ rõ mục đích thật khi đóng giả cô giáo giữ trẻ để vào nhà của Sơn và Hà. Trong khi đó, Sơn nhiều lần vượt quá giới hạn với cô giữ trẻ khiến câu chuyện dần trở nên phức tạp, tạo ra nhiều xung đột căng thẳng.

Cuối cùng Hà cũng phát hiện chồng ngoại tình. Cô đề nghị Sơn ly hôn để giải thoát cho nhau. Lúc này, My mới tiết lộ chuyện phá hoại hôn nhân vợ chồng Hà là vì một lý do trong quá khứ.

Kịch bản của “Chiếm đoạt” khá dễ hiểu và không mới nhưng đạo diễn khéo léo lồng ghép vào nhiều yếu tố drama, mỗi nhân vật là một câu chuyện, chồng chéo những mối quan hệ phức tạp để thêm gây cấn. Với thời lượng 113 phút, phim đủ thời lượng truyền cảm câu chuyện ở mức ổn, không bị quá lê thê.

Phim có nhiều tình tiết gây cấn.

Trở lại màn ảnh sau 4 năm, Miu Lê làm tròn vai diễn khi chuyển biến tâm lý, sắc thái liên tục. Song diễn xuất của cô không có quá nhiều đột phá so với những vai diễn trước đây.

Phương Anh Đào thể hiện được điểm mạnh khi đảm nhận vai có số phận, nhiều nước mắt. Cô tái hiện sinh động một cô vợ đau khổ khi phát hiện bị chồng “cắm sừng”. Phân cảnh cô quay lưng lại, ôm con khóc khiến nhiều khán giả xúc động.

Nam chính Lãnh Thanh khá hợp vai nhưng chỉ dừng ở mức an toàn, chưa có nhiều đột phá về mặt diễn xuất.

Lạm dụng cảnh nóng?

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ phải lấy tay che mắt vì bộ ba Lãnh Thanh, Miu Lê và Phương Anh Đào đóng cảnh nóng quá nhiệt tình. Trong 30 phút đầu của phim, cứ khoảng vài phút là có những cảnh ân ái táo bạo.

Vì cảnh nóng quá nhiều nên nhịp phim bị hờ hững, những phân cảnh cần sự sâu lắng, cảm xúc… chưa được truyền tải hết cảm xúc.

Phim có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Khán giả M.A nhận xét: “Không phải cứ có nhiều cảnh nóng là câu được khách. Điểm cộng của phim là dàn diễn viên đẹp”.

Tài khoản Y.P chia sẻ: “Phim lạm dụng cảnh nóng thì phải, kịch bản thì tôi nhận xét thẳng là "non", thành ra yếu tố "nóng" này trở nên dư thừa và phản cảm”.

Ngoài ra, cảnh nóng cũng khiến phim lộ điểm yếu về tính logic. Ban đầu Sơn được khắc họa là người chồng hoàn hảo, hết mực yêu thương, quan tâm đến vợ con. Song quá trình My tiếp cận thì Sơn lại bị “chiếm đoạt” một cách dễ dàng.

Trong nhiều phân cảnh lời thoại của nhân vật bị thiếu cảm xúc, không mang tính điện ảnh. Ngoài ra, bối cảnh trong phim cũng không đồng nhất về hình ảnh, màu sắc. Thậm chí việc chuyển cảnh cũng thiếu sự mượt mà, gây ngắt quãng cảm xúc người xem.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện với nhan sắc lung linh nhưng nhân vật của cô chưa đủ ấn tượng, không có nhiều đất diễn. Mâu thuẫn giữa Như và Sơn chưa được đạo diễn làm rõ.

Tác giả: Phan Trai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn