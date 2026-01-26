Vụ chìm phà tại Philippines: Ít nhất 15 người chết, hàng chục người vẫn mất tích

Những hành khách được giải cứu sau vụ chìm phà ngoài khơi tỉnh Basilan, Philippines ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phà M/V Trisha Kerstin 3 phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng 1h50 sáng (giờ địa phương), chỉ hơn 4 giờ sau khi rời cảng Zamboanga City để đến đảo Jolo (tỉnh Sulu). Sau đó, phà đã bị chìm tại khu vực cách đảo Baluk-Baluk, tỉnh Basilan, khoảng 5 km về phía Đông.

Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) khu vực phía Nam đảo Mindanao, ông Romel Dua, cho biết đến nay đã có 316 người được cứu sống, trong khi 43 người vẫn chưa xác định được tung tích. Các nạn nhân sống sót đang được đưa về các trạm của PCG tại Zamboanga City và Isabela City để chăm sóc y tế.

Tư lệnh PCG, Đô đốc Ronnie Gil Gavan, cho biết phà có sức chứa tối đa 350 người và theo thông báo của thuyền trưởng thì chỉ có 332 người trên phà. Tuy nhiên, con số chính xác chỉ có được sau khi công tác cứu nạn hoàn tất.

Hiện các lực lượng bảo vệ bờ biển, hải quân, không quân cùng máy bay trinh sát đã được huy động tham gia tìm kiếm. Giới chức địa phương cho biết các cơ sở y tế tại tỉnh Basilan đang chịu áp lực lớn do số người được đưa vào cấp cứu tăng nhanh trong bối cảnh nhân lực còn hạn chế.

PCG cho biết ưu tiên hiện nay là cứu nạn, cứu hộ và sẽ tiến hành điều tra tai nạn theo quy định.

Philippines - quốc gia quần đảo với hơn 7.000 hòn đảo - thường xuyên ghi nhận các tai nạn phà liên đảo do thời tiết xấu, tàu thuyền cũ kỹ và thiếu tuân thủ quy định an toàn. Thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này xảy ra năm 1987 khi phà Dona Paz va chạm tàu chở nhiên liệu khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Gần đây nhất, năm 2023, hơn 30 người thiệt mạng trong vụ cháy phà ở miền Nam.

