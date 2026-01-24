Tàu chở hàng bị lật gần bãi cạn Scarborough, Trung Quốc và Philippines gấp rút cứu hộ

Hải cảnh Trung Quốc tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ 21 thuyền viên Philippines trên tàu chở hàng bị lật gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông ngày 23-1 - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI MANILA

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-1, Trung Quốc và Philippines thông báo họ đã triển khai các hoạt động cứu hộ sau khi nhận được thông tin một tàu chở hàng gặp nạn gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Con tàu chở 21 thuyền viên người Philippines.

Hải cảnh Trung Quốc cho biết họ đã cứu được hơn một nửa số thuyền viên sau khi nhận được tin báo lúc 1h34 sáng 23-1 rằng một tàu chở hàng nước ngoài bị lật ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough.

Quân đội Trung Quốc đã điều động máy bay để tìm kiếm và hải cảnh nước này đã cử hai tàu tham gia công tác cứu hộ.

Theo phía Trung Quốc, đến nay đã vớt được 17 người và hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Có 2 thuyền viên trong số 17 người này sau đó đã thiệt mạng. Một người đang được điều trị y tế khẩn cấp, và các cơ quan hàng hải của Trung Quốc đang tổ chức thêm lực lượng cứu hộ đến khu vực.

Trong khi đó, Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) thông tin họ đã triển khai hai tàu và hai máy bay để cứu các thuyền viên Philippines trên chiếc tàu chở hàng treo cờ Singapore. Tàu này chở quặng sắt và đang trên đường tới thành phố Dương Giang, miền nam Trung Quốc.

Phía Philippines cho biết: "Trung tâm chỉ huy PCG nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp cứu hộ hàng hải Hong Kong rằng 10 trong số 21 thuyền viên người Philippines đã được một tàu Hải cảnh Trung Quốc đi ngang qua cứu".

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km.

Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines.

Thời gian qua Trung Quốc đã triển khai các tàu hải quân và hải cảnh nhằm ngăn chặn Philippines tiếp cận các rạn san hô và đảo quan trọng ở Biển Đông, dẫn đến một loạt cuộc đối đầu giữa hai bên.

Năm 2016, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở Hà Lan đã ra phán quyết, bác bỏ cái gọi là "đường chín đoạn" (đường lưỡi bò) do Trung Quốc tự vẽ ra để tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích ở Biển Đông. Theo phán quyết, yêu sách của Trung Quốc đối với khoảng 90% Biển Đông là không có cơ sở theo luật quốc tế.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn