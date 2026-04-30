Chính phủ kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30-6

Nghị quyết số 25/2026 nêu rõ: kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30-6 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 30-4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu...

Nghị quyết số 25/2026 nêu rõ: kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30-6.

Từ ngày 1-7, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023 ngày 31-5-2023.

Trong thời gian Nghị quyết số 25/2026 có hiệu lực, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với các văn bản khác (nếu có) thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 9-3, Nghị định số 72/2026 đã giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate giảm từ 10% xuống 0%. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%. Tuy nhiên, Nghị định 72/2026 chỉ có thời gian áp dụng đến hết ngày 30-4 và hiện được kéo dài đến 30-6.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ