Tỉnh Nghệ An lần đầu xúc tiến du lịch tại Philippines.



Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2026 tại Philippines từ ngày 27/01 đến ngày 30/01/2026, tỉnh Nghệ An đã tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá điểm đến văn hóa, du lịch, di sản tại Hội chợ Du lịch quốc tế tổ chức ở thành phố Cebu, cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các địa phương, doanh nghiệp. Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Trần Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) làm trưởng đoàn.

Tỉnh Nghệ An lần đầu tham gia xúc tiến du lịch tại thị trường Philippines. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Theo ông Hoàng Đức Chung – Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An, đây là lần đầu tiên du lịch xứ Nghệ tham gia hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường Philippines, đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược tiếp cận các thị trường du lịch quốc tế tiềm năng, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Nghệ An thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Hội chợ du lịch quốc tế Travex là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 (ATF) với chủ đề “Điểm đến du lịch thân thiện với môi trường”. Hội chợ được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp và du khách quốc tế với nhiều hoạt động bên lề sôi động như triển lãm, hội đàm, diễn đàn, giới thiệu sản phẩm, lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN 2026, hội thảo chuyên đề giữa các Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN mở rộng...

Các đại biểu quốc tế tham gia gian hàng của Nghệ An. Ảnh: Đức Chung

Tại hội chợ, Nghệ An tham gia không gian trưng bày thuộc gian hàng điểm nhấn là chủ đề hình ảnh Quê Nội - Chủ tịch Hồ Chí Minh và banner quảng bá Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Mường Lống – miền Tây Nghệ An.

Không gian quảng bá của Nghệ An thuộc gian hàng chung của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, giới thiệu hình ảnh về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, biển Cửa Lò, đảo Chè Thanh Chương, hình ảnh miền Tây xứ Nghệ và trưng bày giới thiệu các ấn phẩm (Cẩm nang du lịch, Sổ tay du lịch, Tập gấp du lịch, Ẩm thực du lịch, dự án đầu tư du lịch...), vật phẩm, quà tặng du lịch, banner quảng bá du lịch, chương trình sự kiện nổi bật năm 2026 và video clip tiếng Anh giới thiệu về văn hóa, di sản, du lịch Nghệ An.

Hội chợ có nhiều hoạt động bên lề sôi động. Ảnh: Đức Chung

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu ấn phẩm, hình ảnh, video quảng bá và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành, du khách quốc tế, du lịch Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, các đối tác du lịch và người dân Philippines. Nhiều đơn vị lữ hành bày tỏ sự quan tâm tới việc nghiên cứu, kết nối tour, tuyến đưa khách Philippines và quốc tế đến Nghệ An trong thời gian tới.

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 có nhiều hoạt động quan trọng như Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 62, Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN+3 lần thứ 46, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN – Nga lần thứ 5, Tham vấn du lịch ASEAN – Úc, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 13, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 25, Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 29, gặp gỡ và làm việc với PATA, Lễ Bế mạc ATF 2026.... và cùng nhiều hoạt động bên lề khác. Đối với thị trường Philippines, hoạt động xúc tiến du lịch của Việt Nam tại TRAVEX 2026 diễn ra trong bối cảnh lượng khách Philippines đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực. Năm 2025, lượng khách từ thị trường này tăng 81% so với năm 2024, cho thấy dư địa hợp tác và xúc tiến du lịch song phương còn nhiều tiềm năng.

