Nghệ An: 3 cơ sở vi phạm ATTP, dự kiến xử phạt 61 triệu đồng

Ngày 16/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm

Hai tuần qua, Đoàn đã kiểm tra được 9 cơ sở, trong đó đã lập biên bản vi phạm hành chính 3 cơ sở, dự kiến tổng số tiền xử phạt là 61 triệu đồng. Hiện nay, Đoàn kiểm tra đang tập trung kiểm tra các cơ sở lớn phục vụ du khách dịp lễ 30/4 - 1/5, trong đó tập trung kiểm tra về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Về phương thức, Đoàn tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm theo nguyên tắc phát hiện đến đâu xử lý đến đó, đồng thời công khai kết quả để răn đe. Các phản ánh của người dân cũng được tiếp nhận, xác minh và kiểm tra kịp thời.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Tiến Hùng

Theo thông tin trên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, qua kiểm tra trước dịp nghỉ lễ, đa số cơ sở chấp hành tương đối tốt quy định về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh. Tuy nhiên, vẫn còn những vi phạm phổ biến như: Không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo; khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh; có côn trùng xâm nhập; hệ thống thoát nước không đảm bảo; cơ sở vật chất xuống cấp. Do đoàn chủ yếu kiểm tra đột xuất nên chưa ghi nhận tình trạng đối phó.

Cũng theo ông Thương, hiện nay công tác kiểm tra cũng gặp những khó khăn, hạn chế. Đơn cử như: Lực lượng làm công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt ở cấp xã còn mỏng, kiêm nhiệm, trong khi số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng tăng, quy mô nhỏ lẻ, phân tán, khó kiểm soát thường xuyên; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận từ vi phạm; ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của một bộ phận cơ sở kinh doanh chưa nghiêm túc; nhiều cơ sở nhỏ lẻ, thời vụ, thay đổi địa điểm, thậm chí hoạt động không đăng ký, gây khó khăn cho việc lập danh sách, theo dõi và kiểm tra; công tác phối hợp liên ngành chưa thật sự chặt chẽ.

Trong 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thức ăn đường phố do ăn bánh mì với gần 200 người mắc. Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở sạch sẽ, có che chắn, tránh ruồi, bụi; quan sát cách chế biến của cơ sở kinh doanh; hạn chế các sản phẩm nhiều nhân chế biến sẵn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn