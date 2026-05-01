'Messi Đông Nam Á' Đình Bắc có giá không dưới 8 tỷ đồng

Nguyễn Đình Bắc đang thăng hoa trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Sau khi chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 500 ngày tại V.League, cầu thủ này đã ghi 7 bàn thắng ở 4 trận gần nhất. Trong đó bao gồm cú hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An, giúp đại diện ngành Công an thắng 4-2 trước đối thủ. Anh cũng là cầu thủ thuần nội đầu tiên trong vòng 5 năm qua, sau trường hợp của Nguyễn Tiến Linh tại V.League 2020, lập hat-trick ở một trận đấu tại giải đấu này.

Trước phong độ ấn tượng từ Đình Bắc, trang MrFootball AEC (Thái Lan) viết: “Đình Bắc đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An. “Messi Đình Bắc” đã lập cú hat-trick trong trận đấu này”. Trang Seasia Goal (Indonesia) đề cập tới bến đỗ của Đình Bắc. Họ viết: “Đình Bắc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của CLB Vissel Kobe. CLB Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm ngôi sao để cải thiện hàng công”.

Trang Seasia Goal còn vẽ ra viễn cảnh hai cầu thủ Đông Nam Á là Arif Aiman (Malaysia) và Đình Bắc (Việt Nam) đối đầu với nhau ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Hiện tại, Arif Aiman cũng nhận được sự quan tâm của CLB Kashiwa Reysol”.

Dẫu vậy, không dễ để các CLB nước ngoài tiếp cận Đình Bắc ở thời điểm hiện tại. Anh vẫn còn ít nhất 1 mùa giải theo hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, vốn ký kết từ năm 2024. Theo một số nguồn tin, mức phí chuyển nhượng của Đình Bắc hiện tại không dưới 8 tỷ đồng.

Con số này thậm chí còn được đẩy lên cao hơn trong năm 2026, khi cầu thủ này vừa giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 cũng như thăng hoa tại V.League trong 1 tháng trở lại đây. Theo Transfermarkt, Đình Bắc hiện có giá lên tới 300.000 euro, tương đương với hơn 9 tỷ đồng!

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn