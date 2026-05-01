Đâm hai người khi ghen vợ ngồi quán bia với bạn học cũ

Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố Ngọc Anh, 42 tuổi, trú phường Đông Kinh, về tội Giết người.

Ngọc Anh từng có cuộc hôn nhân yên bình với vợ từ năm 2017 cho đến đầu năm 2025. Ngọc Anh nghi ngờ vợ ngoại tình với bạn học nên mâu thuẫn gay gắt dẫn đến ly thân. Từ đó, Ngọc Anh nảy sinh thù tức.

Công an lấy lời khai Đào Ngọc Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 19h ngày 26/4, sau khi biết vợ đi uống bia cùng anh này và các bạn, Ngọc Anh mang dao đến quán tìm, đâm nhiều nhát vào "đối thủ". Nạn nhân bị nhiều thương tích trong đó có vết đâm thấu ngực trái, vùng cổ.

Một người bạn đi cùng vào can ngăn cũng bị Ngọc Anh gây thương tích. 22h cùng ngày, nghi phạm bị bắt.

