Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo xuyên biên giới

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation ngày 21-10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đã yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong giải trình bằng văn bản nhằm làm rõ cáo buộc cho rằng ông này có liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới ở Đông Nam Á.

Trước đó, ông Vorapak dự định đăng bài trên Facebook cá nhân và tổ chức họp báo để làm rõ vụ việc, nhưng nay được yêu cầu báo cáo chính thức bằng văn bản gửi lên Thủ tướng.

Ông Anutin nhấn mạnh đã thông báo cho nội các rằng tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến là vấn đề an ninh quốc gia cần được ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết Đại sứ Mỹ tại Thái Lan gần đây đã gặp ông để bàn về hợp tác chung nhằm truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Sau khi Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc được tổ chức xong, các chuyên gia tội phạm mạng của Mỹ sẽ đến Thái Lan để tăng cường phối hợp trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo qua mạng xuyên biên giới.

Thủ tướng cũng bác bỏ thông tin cho rằng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas đã chỉ định ông Vorapak làm chủ tịch một ủy ban mới nhằm điều tra dòng tiền từ các trung tâm lừa đảo trong khu vực, khẳng định "không có tên ông ấy trong danh sách - chưa từng có và sẽ không có".

Nhà lãnh đạo cho biết chính ông là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng chống và trấn áp tội phạm công nghệ cao, trong khi việc điều tra thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Tư pháp.

Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong - Ảnh: Money & Banking Online

Khi được hỏi liệu các cáo buộc nhằm vào thành viên nội các có ảnh hưởng đến sự ổn định của chính phủ hay không, ông Anutin đáp: "Nếu ai bị phát hiện có tội, chúng tôi sẽ lập tức hành động".

Về việc tước quốc tịch những người liên quan các hoạt động lừa đảo, ông xác nhận hiện một số cá nhân đang bị xem xét, và kết quả sẽ sớm được công bố.

Trả lời câu hỏi về việc Thái Lan có điều tra các nhân vật bị nghi có liên hệ với Prince Holding Group - tập đoàn bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn ở Campuchia - hay không, ông Anutin chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi đang điều tra tất cả".

Thái Lan hiện đối mặt với sự gia tăng mạnh của các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp ở khu vực biên giới với Campuchia, Lào và Myanmar, nơi nhiều băng nhóm tội phạm ép buộc nạn nhân làm việc cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Chỉ trong tháng này, hàng chục người Hàn Quốc được cho là làm việc cho các đường dây lừa đảo đã bị trục xuất khỏi Campuchia, trong khi quân đội Myanmar tiến hành đột kích các khu phức hợp lừa đảo, bắt giữ hơn 2.000 người và tịch thu nhiều thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn