Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương đến năm 2030

Việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2025 và giai đoạn 5 năm tiếp theo phù hợp Quy hoạch chung được phê duyệt và các quy hoạch, dự án ngành liên quan. Triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, để đạt các tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và là tiền đề để huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ vào năm 2030.

Đầu tư 05 khu vực phát triển đô thị

Khu vực phát triển đô thị số 1: Tại thị trấn Đô Lương (hiện hữu) và khu vực phía Nam các xã Tràng Sơn, Đông Sơn, phía Đông Nam xã Yên Sơn, phía Tây Nam xã Văn Sơn, phía Đông xã Lưu Sơn. Quy mô diện tích phát triển khoảng 868,1 ha. Chức năng là hành chính, thương mại - dịch vụ - tài chính - văn hóa xã hội của đô thị; là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động về văn hóa cộng đồng, cung cấp du lịch đô thị, văn hóa lịch sử, dịch vụ công, hội chợ, triển lãm, thương mại, dịch vụ trong vùng đô thị Đô Lương và phụ cận.

Khu vực phát triển đô thị số 2: Tại xã Lưu Sơn (phía Tây khu vực phát triển số 1). Quy mô diện tích phát triển khoảng 166,7 ha. Chức năng là cung cấp nhà ở sinh thái cao cấp cho đô thị; hỗ trợ phát triển cho đô thị trung tâm.

Khu vực phát triển đô thị số 3: Tại phía Nam xã Thịnh Sơn (phía Đông khu vực phát triển số 1). Quy mô diện tích phát triển khoảng 194,9 ha. Chức năng là phân khu đô thị - thương mại - dịch vụ, là khu vực cửa ngõ phía Đông của đô thị.

Khu vực phát triển đô thị số 4: Tại trung tâm xã Tràng Sơn và Đông Sơn (phía Bắc khu vực phát triển số 1). Quy mô diện tích phát triển khoảng 155,8 ha. Chức năng là gắn kết trung tâm đô thị với các khu du lịch sinh thái trải nghiệm phía Đông Bắc của đô thị, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, thực hành giáo dục cho đô thị; tại đây khai thác yếu tố cảnh quan, mặt nước của Sông Lam và hệ thống kênh đào để tổ chức các khu vực công cộng và những công trình cung cấp các dịch vụ du lịch tâm linh; đồng thời gắn du lịch sinh thái nông nghiệp.

Khu vực phát triển đô thị số 5: Tại trung tâm xã Đặng Sơn và một phần xã Bắc Sơn. Quy mô diện tích phát triển khoảng 258,7 ha. Chức năng là trung tâm thương mại, văn hóa - du lịch, thể thao, vui chơi giải trí mới của đô thị, gắn với vùng nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái trải nghiệm.

Giai đoạn đến năm 2025, tập trung cho các mục tiêu đầu tư phát triển khu vực phát triển đô thị số 1; tập trung đầu tư để đạt được các tiêu chí phát triển đô thị loại IV và hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV. Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục đầu tư phát triển các khu vực phát triển đô thị số 2, 3, 4, 5.

Về đầu tư ưu tiên các dự án kết nối các khu vực phát triển đô thị

Giai đoạn 2022-2025, về hạ tầng giao thông: Xây dựng đường quy hoạch (rộng 60m) trước trụ sở làm việc liên cơ quan HĐND - UBND huyện; đường giao thông từ QL.7 xã Đặng Sơn đi Bắc Sơn huyện Đô Lương; đường vành đai nối từ QL.7C đến QL.7 đoạn qua các xã Thịnh - Văn - Yên - Thị - Lưu - Đặng Sơn, đường từ QL.7 đến QL.7C (đường N5), huyện Đô Lương (giai đoạn 1, lý trình Km0+00 đến Km2+500; đường trục chính đô thị nối QL46B thị trấn Đô Lương đến đến QL7 xã Nam Sơn; cầu bắc qua sông Lam nối 2 xã Nam Sơn - Lưu Sơn; mở rộng QL.46B đoạn lý trình Km58+400 đến Km59+350 tiếp giáp dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương; tuyến đường giao thông ven sông Đào (kênh chính thủy lợi) đoạn từ QL.15 đến QL.7C; đường giao thông quy hoạch 36m trước Trường THPT Đô Lương I; đường giao thông từ QL7 xã Văn Sơn đến QL15 xã Xuân Sơn; xây dựng các tuyến đường trục chính trong khu quy hoạch chung đô thị Đô Lương và các tuyến đường huyện trọng điểm trên địa bàn.

Về hạ tầng cấp nước: Tiếp tục khai thác vận hành Nhà máy nước Đông Sơn và Hòa Sơn; nâng cấp đấu nối các đường ống cấp nước, cung cấp nước tới các hộ dân trong khu vực cụm đô thị trung tâm truyền thống Đô Lương, cụm đô thị Nam Đô Lương, cụm đô thị Tây Nam Đô Lương.

Về hạ tầng cấp điện: Di dời, nâng cấp đường dây 110Kv từ ngăn lộ 172E15.10 trạm 220Kv Đô Lương và 171E15.4 trạm 110 Kv Đô Lương đoạn từ Xuân Sơn, Lạc Sơn, Thịnh Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn huyện Đô Lương; điều chỉnh hạ ngầm tuyến 35Kv đường dây 374E15.4, 376E15.4 từ trạm 110 Kv Đô Lương đến vị trí số 4.

Về hệ thống các công trình thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang: Xây dựng Nhà tang lễ tại Bệnh viện đa khoa huyện đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức mỗi đơn vị ở cần có tối thiểu 01 điểm tập kết và thu gom rác thải, thực hiện theo chế độ phân loại rác tại nguồn; cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước cho các xã Đông Sơn, Tràng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Yên Sơn, Lạc Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương; xây dựng các dự án thiêu thoát nước cho khu vực phát triển đô thị số 1. Tập trung kêu gọi, đầu tư xây dựng 01/07 trạm xử lý nước thải theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt.

Về các công trình chính trị, văn hóa, thể thao, cây xanh và quảng trường: Xây dựng tổ hợp công viên cây xanh trung tâm thị trấn, Quảng trường Trung tâm huyện, Nhà làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm văn hóa thể dục thể thao, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa xóm, xã đạt tiêu chuẩn, tiêu chí quy định. Từng bước cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới hệ thống công trình hành chính cấp xã đạt chuẩn với 14 trung tâm cho toàn đô thị.

Về các công trình giáo dục: Xây dựng mới Trường THPT Đô Lương 1 tại xã Yên Sơn, Trường THCS Lý Nhật Quang tại xã Yên Sơn, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Thịnh - Hòa) tại xã Thịnh Sơn.

Về các công trình y tế: Xây dựng, nâng cấp mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Bệnh viện đa khoa tại xã Thịnh Sơn và Hòa Sơn.

Về các công trình thương mại, dịch vụ: Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng thương mại dọc hai bên đường 60m từ trụ sở cơ quan huyện ủy đến Quốc lộ 7C; dọc phía Bắc Quốc lộ 7A; hai bên Quốc lộ 7C. Đầu tư nâng cấp các chợ trên địa bàn đạt tiêu chí chợ hạng 2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống các khu du lịch, dịch vụ đang triển khai. Đầu tư hệ thống kho bãi, điểm kết nối cung cầu hàng hóa, giới thiệu sản phẩm của địa phương; phát triển hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa.

Giai đoạn 2026-2030, về hạ tầng giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường RD01; RD02 theo quy hoạch chung được duyệt; nâng cấp Quốc lộ QL.7A, QL.7C, QL.15A, QL46B; xây dựng mới 01 cầu nối xã Bắc Sơn và xã Bồi Sơn; xây dựng mới các bãi đỗ xe tại 05 khu vực cửa ngõ trên toàn đô thị; xây dựng mới trung tâm dịch vụ vận tải tại các xã.

Về hạ tầng cấp nước: Nâng cấp Nhà máy nước Đông Sơn (mở rộng) đạt công suất 12.000 m3/ngđ; nâng cấp Nhà máy nước Hòa Sơn (ngoài ranh giới quy hoạch) đạt công suất 10.000 m3/ngđ; tập trung thu hút, đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Bắc Sơn, công suất 6.000 m3/ngđ theo quy hoạch được duyệt.

Về hạ tầng cấp điện: Đối với lưới trung áp 35/22kV, mở rộng, di chuyển, nâng cấp các tuyến điện hiện có không đủ tiêu chuẩn, không phù hợp với tiêu chuẩn, cảnh quan; bổ sung xây dựng mới các tuyến khác đáp ứng nhu cầu cấp điện, cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn khi vận hành theo quy định; nắn tuyến, bổ sung, quy hoạch mới phù hợp với cảnh quan đô thị. Đối với trạm hạ áp 35 (22)/0,4 kV, từng bước lắp đặt mới, cải tạo di chuyển, thay thế các trạm biến áp không đủ tiêu chuẩn khi vận hành theo quy định. Cải tạo, nâng cấp, nắn tuyến mạng lưới 0,4kV phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn khi vận hành. Tập trung hoàn chỉnh mạng lưới điện chiếu sáng cho các khu vực phát triển đô thị số đạt tiêu chí đề ra. Từng bước ngầm hóa lưới điện tại khu trung tâm đô thị Đô Lương nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Về hệ thống Viễn thông: Đến năm 2030, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng nông thôn, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng hoàn thiện đồng bộ hệ thống bưu chính viễn thông còn thiếu ở tại các khu vực phát triển đô thị.

Về hệ thống các công trình thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang: Tập trung kêu gọi, đầu tư xây dựng thêm từ 01 đến 02 trạm xử lý nước thải còn lại theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương được phê duyệt; đồng thời, xây dựng một phần mạng lưới đường ống thu gom (D400-D500, D600-D800, D1.000-D1.200) trong các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch.

Về hạ tầng phòng cháy chữa cháy, đến năm 2030, xây dựng giai đoạn đầu hệ thống ứng dụng quản lý hoạt động PCCC và CNCH trong việc triển khai các dự án đô thị và các dự án hạ tầng thông tin, truyền thông khác; từng bước số hóa hệ thống liên lạc phục vụ PCCC và CNCH; lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống giám sát an ninh phục vụ phòng cháy và chữa cháy cho 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; 100% cơ sở do cơ quan Công an quản lý được lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố và kết nối với mạng lưới hạ tầng thông tin; trên 70% người dân được tiếp cận và sử dụng thành thạo ứng dụng "Báo cháy 114".

Về các công trình chính trị, văn hóa, thể thao, cây xanh và quảng trường: Hoàn thiện các cơ sở văn hóa hiện hữu, xây dựng mới Trung tâm văn hoá huyện Đô Lương tại xã Yên Sơn và Văn Sơn, Tràng Sơn, Thịnh Sơn; 01 sân vận động cấp toàn đô thị; 07 khu thể dục thể thao cấp cụm đô thị và các công trình thể dục thể thao.

Về các công trình giáo dục: Nâng cấp mở rộng Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Đô Lương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt chuẩn mức độ 2.

Về các công trình y tế: Tập trung hoàn thiện các cơ sở hiện hữu, phát triển một số các công trình bệnh viện đa khoa Đô Lương; trạm y tế thị trấn, xã; các cơ sở y tế khác bố trí tại các tiểu khu đô thị và khu nhà ở.

Về các công trình thương mại, dịch vụ: Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng dự án thương mại, dịch vụ tại các khu vực đã được quy hoạch; phát triển một số các công trình như: 03 tổ hợp mua sắm; 05 chợ chuyên đề (điểm đến của du lịch); 05 tổ hợp thương mại bán buôn; 09 tổ hợp bán lẻ; 12 tuyến phố thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn; 03 chợ đầu mối nông sản; 120 điểm cửa hàng, dịch vụ tiện ích đô thị, nông thôn, nông nghiệp và các khu vực thương mại khác.

Về hạ tầng công nghiệp: Đến năm 2030, xây dựng hoàn thành hạ tầng cụm công nghiệp Lạc Sơn mở rộng và lấp đầy trên 70% diện tích cụm công nghiệp; hoàn thành di dời cụm công nghiệp thị trấn Đô Lương ra khỏi đô thị.

