Bất cập khi triển khai đề án hỗ trợ đồng bào Ơ Đu tại Nghệ An

“Tháng 11/2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An khi thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, giai đoạn 2016 - 2025. Trong quá trình thực hiện đề án, các đối tượng đã lập khống chứng từ, nâng khống khối lượng thực hiện các hạng mục, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng. Bị cáo Lương Thanh Hải (cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, kiêm Trưởng ban Quản lý Đề án) bị tuyên án 3 năm tù treo. Riêng nội dung thẩm định và xây dựng 77 chuồng bò, Công an tỉnh Nghệ An đã tách thành vụ án riêng để điều tra, làm rõ.