Phê bình Chủ tịch UBND huyện nếu để chó mắc bệnh dại cắn chết người

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí để thực hiện. Các địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh dại, kịp thời cảnh báo, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch khi mới phát sinh. Những trường hợp nghi ngờ bệnh dại động vật phải được lấy mẫu xét nghiệm. Các địa phương thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, quản lý đàn vật nuôi, tiêm phòng vaccine.

Nghệ An triển khai xây dựng cơ sở, vùng an toàn bệnh dại. Trước mắt, tỉnh xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh dại cấp huyện tại thành phố Vinh; cấp xã tại các huyện Đô Lương, Yên Thành, Thanh Chương. Các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi, người làm nghề giết mổ động vật về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại, nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi, đặc biệt là nuôi chó, mèo với cộng đồng.

UBND cấp xã tăng cường quản lý, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó, mèo đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, không gây ô nhiễm môi trường. Tại cấp cơ sở, lực lượng chức năng phải tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo đạt trên 70% tổng đàn; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng, nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Nghệ An có tổng đàn cho gần 40.000 con. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 ổ bệnh dại làm 7 người tử vong. Chỉ trong tháng 2/2024, đã xảy ra 2 ổ dịch dại tại huyện Quỳ Châu và thị xã Thái Hòa.

