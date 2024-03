Nghệ An: Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ

Trong tỉnh

Ngày 20/3, huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An, phối hợp với xã Nghĩa Đức, cùng gia đình thân nhân long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Nam từ Nghĩa trang xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà.