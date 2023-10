Phát hiện voi rừng chết chưa rõ nguyên nhân ở Nghệ An

Hiện trường phát hiện xác voi chết ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngày 7/10

Tối 7/10, một lãnh đạo xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, sáng cùng ngày, tại khu vực rừng thuộc xóm 1, xã Hạnh Lâm người dân vừa phát hiện một cá thể voi đực khoảng 12 năm tuổi chết, đang phân hủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đến hiện trường thực hiện các thủ tục theo quy định và xác định nguyên nhân voi chết. Người dân địa phương cho biết, mấy tháng gần đây họ thường xuyên bắt gặp con voi này ăn sát đồi keo. Con voi to lớn nhưng rất hiền và không xuống phá hoại hoa màu của người dân.

Trước đó, vào ngày 16/2, người dân cũng phát hiện 1 con voi chết trên địa bàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Con voi bị chết khoảng 70 tuổi, là voi cái và nhiều khả năng chết do tuổi già.

Được biết, trên địa bàn huyện Quỳ Châu chỉ còn 2 con voi rừng (là 2 mẹ con, đều là voi cái), thỉnh thoảng xuất hiện gần nơi người dân sinh sống tại xã Châu Phong tìm thức ăn, phá hoa màu của dân. Người dân phải sử dụng loa phóng thanh và các dụng cụ phát ra âm thanh lớn để xua đuổi voi.

Cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân voi chết tại khu rừng thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) hiện nay chỉ còn tổng cộng 15 con voi rừng, phân bố tại Quỳ Châu 1 con, Quỳ Hợp 1 con, Anh Sơn 8 con, Con Cuông 1 con, Tương Dương 4 con. Hiện chưa rõ cá thể voi được phát hiện chết ở huyện Thanh Chương di chuyển từ đâu tới.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng cho rằng, vấn đề nan giải nhất của đàn voi Nghệ An là thiếu voi đực để giao phối, sinh sản, tăng đàn. Tổng số có 15 con voi nhưng chia thành nhiều đàn, các đàn không thể tiếp cận, nhập với nhau do địa hình cách trở, chỉ có 1 đàn ở Anh Sơn là có voi đực.

Từ năm 2013 đến năm 2022, tổng đàn voi của tỉnh Nghệ An vẫn dừng lại ở con số 16, đến năm 2023 chỉ còn lại 15 con. Với cá thể voi chết vừa được phát hiện, đàn voi ở Nghệ An tiếp tục giảm xuống 14.

Bảo tồn, phát triển đàn voi rừng là vấn đề tỉnh Nghệ An rất quan tâm. Nhiều cuộc họp bàn, tính đủ mọi cách, tham khảo kinh nghiệm quốc tế đã được thực hiện nhưng giải pháp để những con voi rừng có thể hợp đàn, kết đôi sinh sản hiện vẫn đang bế tắc bởi phương án di chuyển, hợp đàn voi rất khó thực hiện.

