Ra thăm tàu cá, ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt gần bờ đảo Phú Quý

Chiều 23/9, một ngư dân ra thăm tàu cá đang neo đậu tại khu vực bãi biển thuộc thôn Đông Hải, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng thì phát hiện một thi thể nam giới đang trôi dạt trên biển, cách bờ khoảng 150m.

Vụ việc sau đó được trình báo đến lực lượng chức năng. Ngư dân đã hỗ trợ đưa thi thể vào bờ. Nạn nhân được xác định là ông N.V.Đ (78 tuổi) là người dân địa phương.

Theo người thân, trưa cùng ngày, ông Đ đi lặn để bắt ốc tại khu vực biển thôn Đông Hải. Đến chiều thì phát hiện thi thể.

Đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ảnh: B.H

Công an Đặc khu Phú Quý cùng các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý, làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

