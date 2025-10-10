Thời gian:
Phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất m.a t.ú.y

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 08/10/2025, tổ công tác Công an xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Bình Định đã phát hiện một nam thanh niên đứng bên vệ đường có biểu hiện nghi vấn.

Phùng Bá Dũng (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Đông Tiến, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Tiến hành tiếp cận, kiểm tra và xác minh nhân thân, tổ công tác xác định người này là Phùng Bá Dũng (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Đông Tiến, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Nhận thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường, nghi vấn liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác đã mời về trụ sở Công an xã Đức Thịnh để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phùng Bá Dũng khai nhận rằng vào khoảng 20 giờ cùng ngày, do buồn chán nên đã một mình sử dụng trái phép chất ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực thôn Bình Định, xã Đức Thịnh. Qua kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy đá (methamphetamine).

Công an xã Đức Thịnh đã lập hồ sơ vụ việc

Hoạt động tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy của Công an xã Đức Thịnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.

Tác giả: Hồng Nhung - Đức Thịnh

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn

  Từ khóa: sử dụng trái phép chất ma túy ,đối tượng ,hà tĩnh ,phát hiện

