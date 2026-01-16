Phát hiện 7 học sinh mang dao, chai thủy tinh chuẩn bị ẩu đả

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai phương án tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phòng ngừa tội phạm đường phố, đặc biệt là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra.

Phương tiện và tang vật nhóm đối tượng sử dụng

Trong quá trình tuần tra, vào trưa ngày 13/01/2026, lực lượng công an xã phát hiện hai nhóm đối tượng đang tụ tập tại khu vực cổng chợ Phú Đô, thuộc xóm Phú Nam Mới, xã Vô Tranh, có biểu hiện mâu thuẫn, chuẩn bị xô xát. Qua xác minh ban đầu, nhóm thứ nhất gồm 4 đối tượng, nhóm thứ hai gồm 3 đối tượng; tất cả đều sinh năm 2010, là học sinh đang theo học tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm, gồm dao, vỏ chai thủy tinh mà các đối tượng chuẩn bị sử dụng để đánh nhau.

Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt, học tập. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng đã hẹn gặp nhau để đánh nhau thì bị Công an xã Vô Tranh phát hiện, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Hiện Công an xã Vô Tranh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn