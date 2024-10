Phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng đô thị

Ngày 21/5/2001, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa kênh mương, trong đó lấy ngày 16/10 làm ngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia làm thủy lợi, nhất là thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, mở đầu cho phong trào làm thủy lợi hàng năm.

Năm nay tình hình thời tiết, khí hậu có nhiều diễn biến rất phức tạp gây khó khăn, bất lợi. Từ đầu tháng 6 đến nay, tỉnh Nghệ An xảy ra 5 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài 12 ngày với nền nhiệt độ phổ biến 38.0 -40 độ C; lũ lớn trên các sông Nghệ An đã xuất hiện vào cuối tháng 8, tháng 9 gây nhập lụt ở các vùng đồng bằng và lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực miền núi. Về mưa bão, từ đầu năm đến nay đã có 04 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biến Đông, trong đó áp thấp nhiệt đới ngày 13/7, hoàn lưu bão số 3 và hoàn lưu bão số 04 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An gây ra các đợt mưa lớn, tổng lượng mưa đo được từ ngày 17/9 đến 7h ngày 23/9 ở huyện Anh Sơn 633 mm, thành phố Vinh 576 mm, huyện Hưng Nguyên 530 mm, huyện Quỳnh Lưu 507 mm... gây thiệt hại lớn về người, tài sản, các hạ tầng giao thông thủy lợi, dân sinh, kinh tế trên địa bàn tỉnh. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 6 -8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông, trong đó 2-4 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ tháng 9 -11/2024 ở mức cao hơn 10-30% so với trung bình hàng năm.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản; đồng thời kịp thời khắc phục những hậu quả do hạn hán, mưa lũ gây ra, chủ động phòng chống lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất năm 2024, đảm bảo tiêu thoát nước cho đô thị, đặc biệt là thành phố Vinh và vùng phụ cận, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng đô thị từ ngày 1/10 – 31/12/2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các Công ty TNHH Thủy lợi trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt đợt phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng ở đô thị. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, kiên cố hóa kênh mương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thủy lợi, xây dựng nông thôn mới phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thời tiết, diễn biến mưa, lũ, mực nước trên các sông suối, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án để ứng phó với mưa lũ lớn. Tổ chức kiểm tra, khắc phục hư hỏng các công trình đầu mối, các công trình và hệ thống công trình thủy lợi, nước sạch; hệ thống đê sống, đê biển, kè bờ do mưa lũ.

Đối với hệ thống tiêu thoát nước đô thị, tổ chức nạo vét, sửa chữa các mương tiêu, trục tiêu xã, phường, khối, tổ dân cư để tiêu nước chống ngập úng và vệ sinh môi trường. Triển khai công tác nạo vét, cải tạo các hệ thống kênh mương thoát nước bị hư hỏng, tắc nghẽn; có biện pháp bảo vệ hành lang và công trình tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố, thị xã. Kiểm tra các tuyến, các điểm có công trình, hệ thống gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước như hệ thống cáp quang, viễn thông, điện lực... để phối hợp với các cấp, các ngành xử lý tháo dỡ. Giao chỉ tiêu cho các phường, xã tổ chức phát động toàn dân tham giao nạo vét, sửa chữa, khơi thông các hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 trên địa bàn.

Tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp tu bổ giao thông đồng ruộng. Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, nhất là kênh mương nội đồng. Tu sửa, chỉnh trang giao thông đồng ruộng.

Phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ tưới cho cây trồng cạn như đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới bơm nhỏ, sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đập trong tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, quýt giống mới, chanh leo, bưởi, mía, chè, cỏ chăn nuôi...

Bên cạnh đó, xây dụng sớm phương án cấp nước phục vụ sản xuất năm 2024 -2025. Khi kết thúc mùa mưa, kịp thời đánh giá cân đối nguồn nước để bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý; kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và cấp nước khi có nguồn nước thay đổi. Nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến bơm cấp nước cho các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước để phục vụ sản xuất, đời sống. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, chống rò rỉ thất thoát và sử dụng lãng phí nước; thực hiện các biện pháp thích hợp không để nước xâm nhập vào nội đồng.

Căn cứ đặc điểm, điều kiện của địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phát động, các địa phương động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động công ích.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Công ty TNHH Thủy lợi triển khai thực hiện tốt đợt phát động, ứng phó với hạn hán, lũ lụt và chủ động biện pháp tưới, tiêu phục vụ sản xuất Đông Xuân 2024 -2025. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.

Xây dựng kế hoạch dùng nước của tỉnh phối hợp với các nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê đảm bảo xả nước đáp ứng yêu cầu dùng nước phục vụ dân sinh và sản xuất năm 2025.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đợt phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt.

Tại Chỉ thị này, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ và đoàn thể nhân dân cấp tỉnh vận động các đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia đợt phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt một cách thiết thực, hiệu quả cao nhất.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn