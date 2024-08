Công an Nghệ An: Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Dự lễ phát động, về đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua Nội chính – Lực lượng vũ trang tỉnh.

Về đại biểu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Cùng dự lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt

Trên cơ sở Kế hoạch số 393 ngày 09/8/2024 của Bộ Công an về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), ngày 16/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa Kế hoạch của Bộ Công an và ban hành Kế hoạch số 290 về phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh về phát động phong trào thi đua đặc biệt

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đại diện Công an các đơn vị, địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào

Thời gian thực hiện phong trào thi đua đặc biệt từ 19/8/2024 đến 19/8/2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, Công an Nghệ An quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và phương châm “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Phong trào thi đua đặc biệt được chia thành 03 đợt: Đợt 1 từ ngày 19/8/2024 đến ngày 03/02/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đợt 2 từ ngày 04/02/2025 đến 19/5/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”. Đợt 3 từ ngày 20/5/2025 đến ngày 19/8/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Toàn cảnh Lễ phát động

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các đơn vị, địa phương

Tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với 05 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, hợp đồng lao động trong Công an Nghệ An phải xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua đặc biệt, đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng, xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Công an, Công an tỉnh giao trong đợt thi đua, đóng góp lớn vào thành tích chung của Công an tỉnh. Đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua theo cả chiều rộng và chiều sâu; đa dạng các nội dung, hình thức, tìm tòi cách làm hay, sáng tạo và thể hiện quyết tâm trong phong trào thi đua; bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; lấy phong trào thi đua tại Công an cấp xã là nền tảng, tạo bước đột phá trong phong trào thi đua của Công an các đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, lực lượng Công an Nghệ An quyết tâm phấn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Bộ Công an và Công an tỉnh, tạo mũi nhọn trong phong trào thi đua; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua và những thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, gương người tốt, việc tốt, vì Nhân dân phục vụ. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành. Quan tâm tổ chức các hoạt động về nguồn, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thông lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Nghệ An nói riêng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra vũ trang, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT trên địa bàn

Phát huy truyền thống và thành tích kết quả đạt được, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 80 năm Ngày thành lập Công an Nghệ An, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ thống nhất ý chí, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục là lá Cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ Công an và của tỉnh Nghệ An, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tác giả: Phan Tuyết – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn