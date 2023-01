Phát động phong trào "Tết Khuyến học Nghệ An" lần thứ 20, năm 2023

Thừa uỷ quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An