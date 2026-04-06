Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD

Chính thức phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi hướng tới mục đích tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ tại các trường đại học trên toàn châu Á, để chung tay kiến tạo giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: BTC.

Các thí sinh tham gia sẽ trải qua 3 vòng chính: Vòng Sơ loại (6/4 - 17/5/2026), vòng Đào tạo trực tuyến (2/6 - 28/6/2026) và vòng Chung kết - Hackathon sẽ diễn ra tại Trường ĐH VinUni (2/7 - 5/7/2026 - dự kiến).

Ở vòng Sơ loại, các thí sinh đăng ký trực tuyến theo nhóm, mỗi đội tối đa 4 thành viên. Các thí sinh cần đảm bảo điều kiện đang là sinh viên hoặc học viên cao học tại các trường đại học trên toàn khu vực châu Á.

Hồ sơ dự thi bao gồm: bản đề xuất ý tưởng và video giới thiệu. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng chuyên môn, 30 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng tiếp theo.

Cuộc thi khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp nhiều lĩnh vực: công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, tạo ra các giải pháp vừa đổi mới, vừa khả thi và có giá trị xã hội.

Các ý tưởng tập trung vào 3 nhóm thách thức: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại vòng Đào tạo trực tuyến, Top 30 đội sẽ tham gia chuỗi huấn luyện và tư vấn chuyên sâu cùng các chuyên gia đa lĩnh vực để được trang bị thêm kiến thức chuyên ngành, cập nhật xu thế phát triển bền vững và công nghệ liên quan, từ đó giúp hoàn thiện và mở rộng ý tưởng cho giải pháp.

Ở vòng Chung kết và Lễ Trao giải, các đội sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú. Các đội sẽ bước vào thử thách hackathon kéo dài 24 giờ liên tục tại Trường ĐH VinUni (Hà Nội) nhằm phát triển và hoàn thiện giải pháp công nghệ, trước khi trình bày với Hội đồng Giám khảo. Từ đó, Top 9 đội xuất sắc sẽ được lựa chọn để bước vào vòng đánh giá cuối cùng, tìm ra đội chiến thắng.

Top 30 đội được chọn vào vòng Chung kết sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí để thi đấu tập trung tại Trường ĐH VinUni. Ảnh minh họa: VinUni.

Đảm nhận vị trí Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi là GS. Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học của Trường ĐH VinUni, kiêm Giám đốc Khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc VinUni. Ông từng là Giáo sư Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore) cho đến tháng 7/2025, đồng thời là Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu (ATMRI). Trong thời gian lãnh đạo (Giám đốc Điều hành đến năm 2025), ông đã đưa ATMRI trở thành viện nghiên cứu hàng đầu thế giới về quản lý không lưu. Trước đó, ông là Giám đốc sáng lập Viện John von Neumann (ĐHQG TP.HCM), khởi xướng các chương trình hợp tác đại học - doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Trước khi về Việt Nam năm 2010, ông là Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Sáng tạo và Cố vấn Khoa học cao cấp tại EUROCONTROL. Ông cũng từng là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về chiến lược đổi mới sáng tạo, đóng góp vào việc thành lập Trung tâm Đổi mới Quốc gia.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 24.000 USD, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 8.000 USD, 1 giải Nhì trị giá 5.000 USD, 2 giải Ba trị giá 3.000 USD/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD/giải. Bên cạnh đó, các đội tham gia còn có cơ hội kết nối và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong khu vực, giúp mở rộng mạng lưới và tăng khả năng tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh kiêm Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Những ý tưởng có thể làm thay đổi tương lai không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn hay các tổ chức đã thành danh, mà nhiều khi xuất phát từ chính sự nhạy bén, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra khác biệt của thế hệ trẻ. Thông qua Asian Hackathon for Green Future, chúng tôi mong muốn các ý tưởng sáng tạo sẽ được ươm mầm, phát triển thành những giải pháp công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng”.

Cuộc thi Asian Hackathon for Green Future được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành một thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.

