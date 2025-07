Phát biểu lay động về "học không bao giờ cùng” của nữ sinh đặc biệt ở Nghệ An

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" tại Nghệ An, vinh danh 233 gương mặt tiêu biểu trong học tập gồm người lớn ham học và học sinh vượt khó học tốt các tỉnh/thành miền Trung: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh ở Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Nghệ An là địa phương được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tin tưởng, gửi gắm đăng cai tổ chức sự kiện đặc biệt lần thứ 5 này. Lãnh đạo Hội Khuyến học Nghệ An cùng với cán bộ, nhân viên đã rốt ráo chuẩn bị cho sự kiện gần 2 tháng qua để mọi việc được diễn ra thuận lợi, chu đáo. Buổi lễ vinh danh các gương mặt tiêu biểu về tinh thần ham học đã đọng lại nhiều xúc cảm đẹp về sự "học không bao giờ cùng", trong đó, có câu chuyện của em Ngân Diệu Thùy (học sinh lớp 9A3, Trường Trung học Cơ sở Lục Dạ, là người đồng bào dân tộc Thái cư trú tại huyện Con Cuông cũ), vùng sát biên giới với nước bạn Lào, miền Tây Nghệ An.

Em Thùy được Ban tổ chức chọn lựa để đứng lên bục cao nhất phát biểu về chủ đề lớn "Học không bao giờ cùng".

Em Ngân Diệu Thùy (học sinh lớp 9A3, Trường Trung học Cơ sở Lục Dạ) phát biểu. Ảnh: Quốc Huy

Trên bục vinh danh, em Ngân Diệu Thùy bày tỏ: em vô cùng vinh dự và xúc động khi được đại diện cho các bạn học sinh tham dự chương trình "Học không bao giờ cùng" để chia sẻ đôi lời cảm nghĩ từ chính hành trình học tập của bản thân. Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ ly hôn, em ở với ông bà nội. Có những ngày mùa mưa dầm, cả nhà chỉ có bữa cơm trắng với rau luộc, nhưng chưa bao giờ ông bà để em thiếu sách vở đến trường.

Nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên lưng áo ông, những vết chai sần trên tay bà, em đã tự nhủ rằng: "Mình nhất định phải học thật tốt, phải học để thay đổi cuộc sống, để không phụ lòng gia đình, thầy cô và những người đã đặt niềm tin nơi mình".

Tuy nhiên, theo thời gian, em dần nhận ra rằng việc học không chỉ là để "thoát nghèo". Học còn là để mở rộng tri thức, để hiểu biết hơn về cuộc sống, để biết sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn và dám ước mơ lớn hơn. Em tin rằng: Học là con đường ngắn nhất để một người bình thường có thể vươn tới những điều phi thường.

Trong suốt những năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về hoàn cảnh, em luôn cố gắng phấn đấu trong cả học tập và rèn luyện đạo đức. Nhờ sự nỗ lực và sự quan tâm của Hội Khuyến học các cấp, các thầy cô, gia đình và nhà trường, em đã đạt được một số thành tích.

Thành tích học tập của Ngân Diệu Thùy - Giải Nhất môn Lịch Sử cấp tỉnh năm học 2023-2024 - 4 năm liền đạt học sinh loại giỏi - Là Liên đội trưởng xuất sắc, lớp trưởng gương mẫu và là thành viên tích cực trong các hoạt động đoàn đội của nhà trường.

Em Ngân Diệu Thùy chia sẻ rằng, khi được thông báo mình sẽ là người đại diện học sinh phát biểu trong buổi lễ hôm nay, em cảm thấy rất bất ngờ, hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Đây không chỉ là vinh dự cho cá nhân em, mà còn là sự ghi nhận dành cho hàng nghìn bạn học sinh trên khắp cả nước đang ngày đêm vượt khó, kiên trì bám trường bám lớp, nuôi dưỡng ước mơ tri thức.

Ngân Diệu Thùy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp Hội Khuyến học từ Trung ương đến cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm "đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ học sinh chúng em, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn".

"Học không bao giờ cùng" lần thứ 5 xúc động. Ảnh: Quốc Huy

"Em biết rằng, trong hội trường ngày hôm nay, có rất nhiều bạn học sinh khó khăn, đạt nhiều thành tích hơn em, nhưng em vinh dự và tự hào khi được chọn phát biểu suy nghĩ của mình và cũng nói lên một số suy nghĩ của các bạn. Những phần học bổng, những món quà dù nhỏ nhưng là nguồn động viên rất lớn, giúp chúng em thêm vững tin trên con đường học tập" - Thùy bộc bạch.

Em mong rằng trong thời gian tới, các bạn học sinh như em sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, để không ai bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh. Em cũng xin hứa sẽ không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, sống có ích, và lan tỏa tinh thần "Học không bao giờ cùng" đến nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ngân Diệu Thùy - học sinh lớp 9A3, Trường Trung học Cơ sở Lục Dạ (Nghệ An)



Sau bài phát biểu của học sinh Ngân Diệu Thùy đã nhận được nhiều tràng pháo tay khen ngợi, trước sự tự tin, mạnh mẽ vươn lên học tập cũng như chững chạc trong từng lời nói.

Theo quan sát của phóng viên, từng câu, từng chữ trong bài phát biểu Thùy đã bộc bạch tự đáy lòng, em tự tin đứng giữa Hội trường rộng lớn, ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng ánh lên niềm tự hào, biết ơn và quyết tâm - khi chia sẻ về bản thân, gia đình và khát vọng của tuổi trẻ về sự học không bao giờ cùng.

Tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, việc chương trình trao học bổng "Học không bao giờ cùng" cùng với công tác tuyên truyền lan tỏa sẽ giúp cho phong trào học tập suốt đời ngày càng có hiệu quả, xuất hiện nhiều hơn nữa gương mặt học tập tiêu biểu. Đây cũng là sự kiện mang nhiều ý nghĩa kép, đoàn đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam đã thăm viếng di tích lịch sử ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao học bổng cho người lớn và cho học sinh ham học trên chính quê hương của Người. "Những phát biểu của các đại biểu hôm nay đều rất xúc động, đầy đam mê học tập. Tất cả chúng ta phát huy tinh thần học tập tu dưỡng, để trở thành nguồn nhân lực đầy sức mạnh cho đất nước, cho tương lai" - GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn