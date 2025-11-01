Giữ bình yên cho phố biển Cửa Lò

Là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Nghệ An, mỗi năm Cửa Lò thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong giới trẻ.

Sự phát triển mạnh của các hoạt động dịch vụ, du lịch kéo theo lượng lớn du khách và lao động tự do khiến công tác quản lý nhân, hộ khẩu gặp nhiều khó khăn. Môi trường du lịch tập trung nhiều loại hình kinh doanh như khách sạn, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, nhất là trong giới trẻ. Một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện lệch chuẩn, tụ tập, lạng lách, đánh võng, vi phạm Luật an toàn giao thông, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, sự kiện lớn của địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các trường học được Công an phường Cửa Lò triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung

Trước thực tế đó, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an phường Cửa Lò đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, học sinh.

Công an phường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức các buổi chuyên đề, phiên tòa giả định nhằm giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật

Theo đó, Công an phường tổ chức quán triệt nghiêm túc các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Tổ phòng, chống tội phạm trong việc chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công an phường xây dựng kế hoạch tuần tra hàng ngày, chia theo ca trực, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và khung giờ cao điểm từ 20 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau - thời điểm thường phát sinh các hành vi tụ tập, gây rối, đua xe trái phép.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Đơn cử, ngày 29/7/2025, trước thời điểm diễn ra trận chung kết giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Indonexia, lực lượng Công an phường phát hiện một nhóm đối tượng mang theo hung khí như dao, gậy, tuýp sắt tụ tập, di chuyển trên địa bàn. Khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, các đối tượng đã vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bỏ chạy.

Tương tự, tối 8/10/2025, trong quá trình tổ chức tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường đã phát hiện, ngăn chặn và tổ chức ký cam kết, giáo dục, răn đe 10 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được Công an phường triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung. Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, tập trung vào các chuyên đề thiết thực như: an toàn giao thông, phòng chống ma túy học đường, tác hại của thuốc lá điện tử và các chất ma túy mới… Cùng với đó, Công an phường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức các buổi chuyên đề, phiên tòa giả định nhằm giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó hình thành thái độ sống đúng đắn, biết tự bảo vệ bản thân và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ, cán bộ, chiến sĩ Công an đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh vi phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không tệ nạn.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, Công an phường còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc rà soát, quản lý, giáo dục các trường hợp thanh, thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đơn vị đã chủ động phối hợp với đoàn thể và ban cán sự khối dân cư và phụ huynh các gia đình, trực tiếp đến từng nhà, gặp gỡ, vận động, giáo dục với phương pháp linh hoạt, phù hợp từng trường hợp cụ thể. Nhờ đó, nhiều thanh, thiếu niên đã chuyển biến nhận thức, từ bỏ thói quen xấu và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Trong thời gian tới, Công an phường Cửa Lò tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, học sinh. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể, gia đình trong việc quản lý, giáo dục, định hướng lối sống cho giới trẻ; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ, Công an phường Cửa Lò quyết tâm góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, giữ vững hình ảnh phố biển Cửa Lò ngày càng văn minh, thân thiện.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn