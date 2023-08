Phan Lưu Thế Sơn được LĐBĐ Việt Nam giảm án 'cấm thi đấu vĩnh viễn'

Theo thông báo ngày 15/8, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành quyết định số 405/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phan Lưu Thế Sơn. Quyết định nêu rõ: "Điều chỉnh thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phan Lưu Thế Sơn, nguyên cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tại Quyết định kỷ luật số 150/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/4/2015 của Ban Kỷ luât LĐBĐ Việt Nam".

"Ông Phan Lưu Thế Sơn được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Ông Phan Lưu Thế Sơn phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (Sửa đổi, bổ sung năm 2023)".

Trước đó ở mùa giải 2014, do không có người để đá sau khi 3 trung vệ là Thiago, Phồng Quang Trung và Trần Thanh Tuấn bị treo giò do thẻ phạt nên HLV Trần Bình Sự đã bố trí Thế Sơn đá chính trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai ở vòng 21 V.league 2014. Đây cũng là trận đầu tiên Thế Sơn được bố trí đá chính ở V.League . Tuy nhiên, cầu thủ được đánh giá rất triển vọng khi từng góp mặt ở U19 Quốc gia cùng 5 cầu thủ khác đã tham gia “đánh bạc” trong trận đấu này.

Hậu quả, tất cả 6 cầu thủ của Đồng Nai bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐ Việt Nam tổ chức. Trong thời gian qua, Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam đã tiến hành giảm án cho nhiều cầu thủ tham gia vụ “đánh bạc” trên như Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Thành Long Giang…

