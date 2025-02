Phân biệt cúm A và cúm B

Nếu bạn bị bệnh cúm, hãy rửa tay sau khi chạm vào mặt, miệng hoặc mũi để hạn chế mức độ lây lan virus. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dễ lây, do nhiều loại virus cúm gây ra. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau nhức cơ, nhức đầu, sốt, thường kéo dài 4-7 ngàyvà có thể tự khỏi khi nghỉ ngơi kết hợp dùng thuốc không kê đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cúm có thể tiến triển nặng, thậm chí gây tử vong.

Bệnh cúm lây lan như thế nào?

Theo WebMD, virus cúm xâm nhập vào cơ thể qua màng nhầy của mũi, mắt hoặc miệng. Mỗi lần chạm vào bất kỳ vùng nào trong số này, bạn có thể đang tự lây nhiễm virus cho mình. Nếu bạn bị nhiễm, các triệu chứng của cúm có thể xuất hiện từ một đến bốn ngày sau khi tiếp xúc.

Điều quan trọng là giữ tay sạch vi khuẩn bằng cách rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng. Khuyến khích các thành viên trong gia đình làm như vậy để khỏe mạnh và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh cúm.

Các loại cúm

Có ba loại virus cúm ảnh hưởng đến con người: loại A, B và C. Loại A và B gây ra các đợt dịch cúm hàng năm khiến tới 20% dân số bị sổ mũi, đau nhức, ho và sốt cao. Loại C cũng gây ra bệnh cúm, nhưng các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn nhiều.

Loại virus cúm cuối cùng, cúm D, chủ yếu ảnh hưởng đến gia súc. Không có trường hợp nhiễm trùng hoặc bệnh tật nào được báo cáo ở người.

Cúm A

Virus cúm A là chủng cúm mạnh nhất, đồng thời là loại duy nhất có khả năng gây đại dịch toàn cầu. Nguyên nhân là nó có thể lây nhiễm sang cả người và động vật, làm tăng nguy cơ biến đổi và tạo ra các chủng virus nguy hiểm hơn.

Những con chim hoang dã thường đóng vai trò là vật chủ của virus. Ngay cả bệnh cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm lợn (H1N1) đều được gây ra bởi một loại virus cúm A.

Virus cúm A2 (và các biến thể khác của cúm) lây lan qua những người đã bị nhiễm bệnh. Các "điểm nóng" cúm phổ biến nhất là bề mặt mà người bị nhiễm bệnh đã chạm vào và các phòng mà họ đã ở gần đây, đặc biệt là những khu vực mà họ đã hắt hơi.

Cúm B

Không giống như virus cúm A, virus cúm B chỉ xuất hiện và lây nhiễm ở người, không có vật chủ trung gian như động vật.

Cúm B thường gây ra phản ứng chậm hơn và triệu chứng nhẹ hơn so với cúm A. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cúm B vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người già, trẻ nhỏ và những người có hệ miễn dịch yếu.

Điểm khác biệt với cúm A:

Không được phân loại theo phân nhóm như cúm A.

Không gây ra đại dịch, nhưng vẫn có thể dẫn đến dịch cúm theo mùa với tỷ lệ lây nhiễm cao.

Cúm C

Virus cúm C cũng được tìm thấy ở người nhưng nhẹ hơn loại A hoặc B. Người bệnh thường không bị ốm quá nặng do virus cúm C và loại này không gây ra dịch bệnh.

Điều trị và phòng ngừa

Việc điều trị cúm liên quan đến thuốc kháng virus. Tiêm vaccine là bước tốt nhất để ngăn ngừa cúm. Ngoài ra, vaccine cúm đã được chứng minh là đã giảm các bệnh liên quan đến cúm và biến chứng nghiêm trọng trong các trường hợp khác nhau.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị các hành động phòng ngừa hàng ngày (như tránh xa người bị bệnh, bao gồm ho và hắt hơi, rửa tay thường xuyên và thực hiện các bước để làm sạch hơn) để giúp làm chậm sự lây lan của vi trùng gây ra hô hấp (mũi, cổ họng, và phổi) bệnh tật như cúm.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn