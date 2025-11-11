Phạm Xuân Mạnh ghi "siêu phẩm" trước khi lên tuyển

Nam Định có khởi đầu V-League 2025-2026 không suôn sẻ và nhà đương kim vô địch đang "khát" điểm số để trở lại cuộc đua bảo vệ "ngôi vương". Vì vậy, chuyến hành quân đến sân Thiên Trường tối 10-11 của Hà Nội FC được xem là thử thách khó với đội bóng thủ đô.

Sở hữu đội hình có chiều sâu chất lượng chuyên môn, đội bóng thành Nam chỉ cần 7 phút thi đấu để mở tỉ số, nhờ pha lập công của Lucas Alves. Bàn thắng của đội chủ nhà cũng khiến nhịp độ trận đấu nhanh chóng tăng lên, cống hiến cho người xem những màn đôi công "rực lửa".

Phạm Xuân Mạnh ăn mừng "siêu phẩm" bàn thắng cùng đồng đội

Phút 31, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng khiến cầu trường Thiên Trường lặng tiếng. Sau các pha ban bật nhanh trước vòng 16m50 của đồng đội, tuyển thủ Việt Nam tung cú vô-lê đầy ngẫu hứng, đưa bóng đi cuộn vào góc xa khung thành Nam Định, khiến thủ thành Nguyên Mạnh ngớ người nhìn lưới nhà rung lên.

Hai bàn thắng trong hiệp 1 chia đều cho hai đội cũng là kết quả chung cuộc của trận cầu tâm điểm vòng 11 V-League 2025-2026. Kết quả này đưa Hà Nội FC vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 15 điểm, hơn Nam Định (thứ 10) đến 5 điểm.

Sau vòng 11, Xuân Mạnh sẽ cùng các đồng đội Thành Chung, Duy Mạnh, Hai Long và Tuấn Hải sẽ tập trung lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11-2025. Ngày 18-11, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ chạm trán tuyển Lào ở lượt đấu thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người lao động