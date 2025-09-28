Đánh bại ĐKVĐ Nam Định, Công an Hà Nội FC lên nhì bảng

Trận này, bộ đôi ngoại binh trụ cột của đội bóng ngành Công an là Leo Artur và Alan Grafite tỏa sáng rực rỡ, chia nhau mỗi người một bàn thắng. Phút 37, Alan nhả bóng thuận lợi để Leo Artur tung cú sút trước vòng cấm mở tỉ số cho đội khách.

CLB Công an Hà Nội lên nhì bảng V-League

Nam Định nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng mọi tình huống đều chỉ dừng ở mức cơ hội. Đến phút 68, Quang Hải thoát xuống nhanh nhẹn như một chú sóc, thủ môn chủ nhà băng lên cản phá khiến anh bị ngã, nhưng kịp kiến tạo để Alan dứt điểm vào khung thành trống, nâng cách biệt lên 2-0.

Đây cũng là kết quả chung cuộc, giúp Công an Hà Nội có trận thắng thứ 4 từ đầu giải. Sau 5 vòng, thầy trò HLV Mano Polking có 13 điểm như Ninh Bình như xếp nhì trên BXH V-League do kém hiệu số.

Ở trận đấu cùng giờ, Ninh Bình chia điểm với Hải Phòng sau trận hòa 2-2 tại Lạch Tray.

Vòng tới, CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách của SLNA vào ngày 18-10, sau quãng thời gian FIFA Days.

